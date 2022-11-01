Чехия не будет вводить меры в отношении туристов из Китая из-за ковида, этим займется ЕС

​Чехия пока не будет вводить новые правила для пассажиров, прибывающих из Китая, отдельно, как Италия, которая вводит обязательные ПЦР-тесты из-за риска распространения коронавируса. По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Ондржея Якоба, любые противоэпидемические меры будут приниматься скоординировано на уровне Европейского Союза.

Границы Китая были закрыты почти три года из-за эпидемии и должны открыться в начале января без необходимости карантина, который до сих пор ограничивал поездки. В настоящее время Китай сталкивается с огромным увеличением числа тяжелобольных пациентов с COVID-19 после внезапного и быстрого ослабления строгих противоэпидемических правил.

«Чешская Республика осуществляет мониторинг и оценку ситуации в Китайской Народной Республике на основе имеющейся информации. В настоящее время в сфере установления превентивных механизмов на уровне ЕС проходит экспертная дискуссия для оценки ситуации и применения возможных мер ", - сказал представитель Минздрава. По его словам, действует соглашение о скоординированных действиях на уровне ЕС.

В понедельник, 27 декабря, Китай объявил, что с 8 января больше не будет требовать от въезжающих в страну проходить карантин. Им будет достаточно отрицательного ПЦР-теста на ковид-19. До сих пор путешественники должны были провести не менее пяти дней в строгой изоляции и под наблюдением в гостиничном номере после пересечения границы с Китаем, а затем три дня на домашнем карантине. Одно время даже был установлен карантин на 21 день.

По данным Reuters, в настоящее время нет ограничений на выезд китайцев за границу, но новое правило значительно облегчит им возвращение домой. Ожидаемое большее перемещение населения Китая вызывает обеспокоенность в ряде стран. Япония, Индия, Малайзия и Тайвань уже объявили, что они потребуют от путешественников из Китая отрицательного результата теста на коронавирус при въезде. По данным СМИ, эту меры рассматривают и США.

Источник: ceskenoviny.cz

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