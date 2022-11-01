Чехия инициировала переговоры о ситуации с коронавирусом в Китае на уровне ЕС

Чехия как страна, председательствующая в ЕС, инициировала заседание Европейской комиссии по безопасности здоровья (Комитета по безопасности здоровья), в которую входят представители министерств здравоохранения стран-членов. Повод — ситуации с коронавирусом в Китае.

Представители Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) представили последнюю информацию, сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Ондржей Якоб. Любые меры он хочет согласовывать со Швецией, которая с 1 января принимает председательство в ЕС.

В среду Италия ввела обязательные ПЦР-тесты для пассажиров рейсов из Китая в аэропорту Милана, половина из них дали положительный результат на инфекцию. Согласно сегодняшнему заявлению премьер-министра Италии Горджиа Мелони, весь ЕС должен организовать тестирование.

«Подход Италии сейчас уникален, но мы продолжаем отслеживать текущую ситуацию в отношении развития covid-19 в Китае, а также постепенно согласовываем стратегию с будущим шведским председательством, которому мы будем помогать», — рассказал Якоб.

По его словам, страны-члены, Европейская комиссия, ECDC и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время проводят экспертное обсуждение возможных противоэпидемических мер. «В настоящее время ECDC и ВОЗ рекомендуют усиленное секвенирование положительных образцов в качестве инструмента для выявления возможных новых вариантов. По-прежнему верно, что наиболее эффективным методом защиты является вакцинация», — добавил Якоб.

Обязательное тестирование путешественников из Китая на коронавирус ввели некоторые азиатские страны, такие как Индия, Япония и Тайвань, а также США.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день