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Чехия инициировала переговоры о ситуации с коронавирусом в Китае на уровне ЕС

Чехия инициировала переговоры о ситуации с коронавирусом в Китае на уровне ЕС

Партнер рубрики:
Kochy
29 декабря
17:33
254
Чехия как страна, председательствующая в ЕС, инициировала заседание Европейской комиссии по безопасности здоровья (Комитета по безопасности здоровья), в которую входят представители министерств здравоохранения стран-членов. Повод — ситуации с коронавирусом в Китае.

Чехия инициировала переговоры о ситуации с коронавирусом в Китае на уровне ЕС

Представители Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) представили последнюю информацию, сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Ондржей Якоб. Любые меры он хочет согласовывать со Швецией, которая с 1 января принимает председательство в ЕС.

В среду Италия ввела обязательные ПЦР-тесты для пассажиров рейсов из Китая в аэропорту Милана, половина из них дали положительный результат на инфекцию. Согласно сегодняшнему заявлению премьер-министра Италии Горджиа Мелони, весь ЕС должен организовать тестирование.

«Подход Италии сейчас уникален, но мы продолжаем отслеживать текущую ситуацию в отношении развития covid-19 в Китае, а также постепенно согласовываем стратегию с будущим шведским председательством, которому мы будем помогать», — рассказал Якоб.

По его словам, страны-члены, Европейская комиссия, ECDC и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время проводят экспертное обсуждение возможных противоэпидемических мер. «В настоящее время ECDC и ВОЗ рекомендуют усиленное секвенирование положительных образцов в качестве инструмента для выявления возможных новых вариантов. По-прежнему верно, что наиболее эффективным методом защиты является вакцинация», — добавил Якоб.

Обязательное тестирование путешественников из Китая на коронавирус ввели некоторые азиатские страны, такие как Индия, Япония и Тайвань, а также США.

Источник: ceskenoviny.cz

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