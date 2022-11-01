Лекарства от коронавируса появятся во всех аптеках Чехии с января

«После 1 января 2023 года врачи, лечащие пациентов с covid-19, у которых высок риск перехода в тяжелое течение заболевания, больше не будут выдавать специальный документ только для больниц с аптечными центрами. Они смогут выдавать стандартный электронный рецепт, на основании которого лекарство будет выдано в любой аптеке», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек.
Противовирусные препараты в форме таблеток предназначены для лечения ковида в домашних условиях и предотвращают развитие тяжелой формы заболевания с необходимостью госпитализации, что грозит пациентам из группы высокого риска.
В связи с коронавирусной инфекцией страны Европы и не только сейчас обсуждают возможные карантинные меры для путешественников из Китая, который борется с очередной волной эпидемии.
Источник: novinky.cz
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