Лекарства от коронавируса появятся во всех аптеках Чехии с января

Противовирусные препараты против covid-19 — Paxlovid и Lagevrio — можно будет получить по электронному рецепту с января, и они будут доступны во всех аптеках. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил Минздрав Чехии. До сих пор оба лекарства могли отпускать только отдельные больничные аптеки на основании бумажного рецепта, поскольку они не покрывались государственной медицинской страховкой.

«После 1 января 2023 года врачи, лечащие пациентов с covid-19, у которых высок риск перехода в тяжелое течение заболевания, больше не будут выдавать специальный документ только для больниц с аптечными центрами. Они смогут выдавать стандартный электронный рецепт, на основании которого лекарство будет выдано в любой аптеке», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек.

Противовирусные препараты в форме таблеток предназначены для лечения ковида в домашних условиях и предотвращают развитие тяжелой формы заболевания с необходимостью госпитализации, что грозит пациентам из группы высокого риска.

В связи с коронавирусной инфекцией страны Европы и не только сейчас обсуждают возможные карантинные меры для путешественников из Китая, который борется с очередной волной эпидемии.

Источник: novinky.cz

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