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Лекарства от коронавируса появятся во всех аптеках Чехии с января

Лекарства от коронавируса появятся во всех аптеках Чехии с января

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Kochy
30 декабря
08:46
335
Противовирусные препараты против covid-19 — Paxlovid и Lagevrio — можно будет получить по электронному рецепту с января, и они будут доступны во всех аптеках. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил Минздрав Чехии. До сих пор оба лекарства могли отпускать только отдельные больничные аптеки на основании бумажного рецепта, поскольку они не покрывались государственной медицинской страховкой.

Лекарства от коронавируса появятся во всех аптеках Чехии с января

«После 1 января 2023 года врачи, лечащие пациентов с covid-19, у которых высок риск перехода в тяжелое течение заболевания, больше не будут выдавать специальный документ только для больниц с аптечными центрами. Они смогут выдавать стандартный электронный рецепт, на основании которого лекарство будет выдано в любой аптеке», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек.

Противовирусные препараты в форме таблеток предназначены для лечения ковида в домашних условиях и предотвращают развитие тяжелой формы заболевания с необходимостью госпитализации, что грозит пациентам из группы высокого риска.

В связи с коронавирусной инфекцией страны Европы и не только сейчас обсуждают возможные карантинные меры для путешественников из Китая, который борется с очередной волной эпидемии.

Источник: novinky.cz

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