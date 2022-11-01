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Кракен — новая мутация коронавируса — стремительно распространяется в мире

Кракен — новая мутация коронавируса — стремительно распространяется в мире

Партнер рубрики:
Kochy
10 января
19:16
889
Кракен, новый вариант мутации омикрона, стремительно распространяется по всему миру. В США за две недели количество инфицированных именно этим штаммом увеличилось с 4 до 40% среди общего количества зараженных.

Кракен — новая мутация коронавируса — стремительно распространяется в мире

По данным сайта MailOnline, мутация доминирует и в Британии: среди зараженных на полуострове Уиррал на северо-западе Англии уже половина случаев приходится на мутацию XBB 1.5, известную как кракен.

По данным Politico, у Европейского агентства по контролю за заболеваниями (ECDC) есть плохие и хорошие новости о кракене.

XBB 1.5 быстро распространяется, и эксперты, в том числе Мария Ван Керкхове, технический руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по covid-19, были удивлены тем, как быстро он заменил другие варианты омикрон-мутации.

По мнению специалистов, вирус может не реагировать на защиту иммунной системы, приобретенную в результате предшествующей инфекции и вакцинации. Тем не менее, по словам эпидемиолога университета Миннесоты Майкла Остерхольма, бустерные вакцины должны обеспечить определенный уровень иммунитета. «Это может не предотвратить заражение, но окажет существенное влияние на то, серьезно ли вы заболеете», — сказал он.

«Последние данные показывают, что у тех, кто получил бивалентную вакцину (состоящую из половины дозы исходной вакцины в сочетании с половиной дозы вакцины против одного из подвариантов омикрона), риск смерти в три раза ниже, чем у тех, у кого ее нет», — добавил Остерхольм.

Хорошая новость для Европы, по мнению ECDC, заключается в том, что у нее есть по крайней мере несколько дней, чтобы подготовиться к двукратному увеличению случаев заболевания ковидом каждые девять дней, как произошло в США из-за XBB 1.5. Пока кракен на Старом континенте обнаружен в Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Ирландии, Италии, Исландии, Германии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции. В мире, помимо США, он также выявлен в Австралии, Индии и Сингапуре.

По данным ECDC, опасность заключается в том, что вспышка ковидных случаев, вызванная кракеном, совпадает с тяжелым сезоном гриппа и респираторно-синцитиального вируса, который оказывает нагрузку на больницы.

Например, в Бельгии уже объявлена ​​эпидемия гриппа, при этом пик всех трех заболеваний ожидается в течение трех, максимум четырех недель.

Источник: novinky.cz

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