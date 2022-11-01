Туристы из Китая должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус перед вылетом в Чехию

Туристы, которые прилетают из Китая в Чехию, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой в ​​самолет. Обязательство не будет распространяться на чехов и членов их семей, сообщило Министерство здравоохранения Чехии. Эта мера вводится с понедельника, 16 января. Пресс-секретарь Минздрава Ондржей Якоб добавил, что соблюдение этой меры будут проверять авиакомпании.

«Хотя в Чехию нет прямых авиарейсов из Китая, наша цель — максимально защитить здоровье граждан. Поэтому мы быстро реагируем на рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) для стран ЕС и вводим обязательство проходить тест перед отъездом из Китая», — пояснил заместитель министра Йозеф Павлович.

Тест может быть сделан методом ПЦР или антигенным методом, результат должен быть не старше 48 часов на момент вылета самолета. Обязательство распространяется на лиц, которые находились в Китае более 12 часов за последние 14 дней. Помимо граждан Чехии, граждане ЕС, постоянно или временно проживающие в Чешской Республике, и члены их семей освобождены от этого обязательства. Тест также не требуется сдавать бортпроводникам и владельцам дипломатических паспортов.

«В настоящее время мера действует до конца января, когда будет оценена ее эффективность. По-прежнему применяется то, что при внедрении отдельных правил мы следуем рекомендациям ECDC и стремимся к скоординированной процедуре в рамках ЕС», — отметили в министерстве.

С воскресенья, 8 января, такая же обязанность распространяется на путешествующих в Китай чехов, ее ввели китайские власти. Но они настаивают на ПЦР-тесте за 48 часов до посадки в самолет.

В сентябре 2015 года китайская авиакомпания Hainan Airlines начала полеты по прямому маршруту Пекин — Прага. Однако компания отменила рейсы в начале 2020 года, и с тех пор их нет. В декабре 2022 года во многих странах мира было введено тестирование для путешественников из Китая.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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