Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Отдых
О Чехии
Шутки над гостями, номер в облаках и кошерная еда? Самые необычные отели в Чехии

Шутки над гостями, номер в облаках и кошерная еда? Самые необычные отели в Чехии

Партнер рубрики:
Артём Михалап
25 января
13:08
9454
Отелей в Чехии много, но необычные можно пересчитать по пальцам. Портал 420on.cz предлагает подборку нетипичных гостиниц, которые предлагают постояльцам немного больше, чем просто проживание.
Фото: http://www.miura.cz/

Шутки над гостями, номер в облаках и кошерная еда? Самые необычные отели в Чехии

Театральный отель

Booking.com

Южночешский городок Славонице прямо на границе с Австрией может быть интересен не только тем, что со всех сторон его окружают военные бункеры. Здесь находится небольшой отель Besidka, который стал местом паломничества пражских интеллектуалов. Необычное в нем то, что он находится в законсервированном здании бывшего почтового отделения.

Возродили дом актеры местного театра Sklep. Сначала они открыли здесь бар, а потом и небольшую гостиницу всего на 8 комнат. Обслуживание в этом отеле сродни спектаклю: недаром отель принадлежит актерам.

Фирменное блюдо гренки здесь можно заказать по двум разным ценам. И дорогой, и дешевый вариант одинаковые – разница только в том, как называется блюдо: «Бедняк» и «Богач». И таких шуток в этой гостинице хватает.  

 

Booking.com

Самый узкий отель в Чехии

Booking.com

Вы когда-нибудь останавливались в самом узком отеле? Уютная гостиница Clementin Old Town находится в центре Праги на Семинарской ул. в здании 1360 г., ширина которого всего 3,28 м, и это самый узкий дом Праге! 

В небольшом трехэтажном домике, буквально зажатом двумя соседними строениями, к услугам гостей доступно 9 комнат. Интерьер обновленный, но соответствует стандартам классического стиля. 

http://www.clementin.cz/

Booking.com

Эконпансионат с биотехнологиями

Посетители экологического центра Veronica Hostětín в районе Bojkovice (Моравия) могут остановиться в уникальном экодоме. Он работает на энергии от солнечных батарей, использованная вода очищается корневой системой, а для отопления берется прессованная биомасса. 

Интерьер в экоздании по-деревенски простой: на полу лежит натуральный линолеум, стены оштукатурены глиной, мебель изготовлена из сертифицированного дерева с учетом бережного отношения к лесному хозяйству. Здесь вы сможете почувствовать единение с природой, узнать больше о биотехнологиях и отдохнуть душой. Кстати, в эту деревню однажды приезжал сам принц Чарльз.

hostetin.veronica.cz

Дизайнерский отель

Booking.com

Art & Design MIURA hotel находится в чешских горах Бескидах и представляет собой центр отдыха с огромным полем для гольфа, спа и рестораном местной кухни. Здесь же есть и галерея современного искусства, в которой можно увидеть работы Энди Уорхола, Дэмьена Херста, Аниша Капура, Жана-Мишеля Баския, Генри Мура, Тони Крегга и Давида Черны. 

Здание отеля – это тоже арт-объект. Комплекс, в котором находится 44 номера, построен из стекла и бетона, а сверху покрыт гигантским листом ржавого металла. В номерах и других помещениях стоит дизайнерская мебель. Рядом со зданием и на нем самом установлены концептуальные металлические скульптуры.

 http://www.miura.cz/

Booking.com

Кошерная гостиница

Booking.com

Для некоторых людей путешествие – это не просто собрать чемодан и уехать, куда душа пожелает. Ортодоксальные евреи должны тщательно планировать поездку, чтобы попасть именно в кошерные места. В Праге для них работает специальный отель King David.

В период шабата евреям нельзя работать и даже дотрагиваться до бытовой техники и выключателей. Лифты отеля с вечера пятницы и до субботних сумерек сами регулярно останавливаются на каждом из этажей, чтобы евреям не нужно было нажимать на кнопки. 

Решен вопрос и с питанием: все продукты покупаются за рубежом, а на кухне практически не работают чехи. Интересно, что в отеле есть даже собственная синагога. Заселиться в гостиницу могут не только евреи, но и все желающие.

Booking.com

Отель с одним номером в башне 

One Room Hotel находится на высоте 66 м в знаменитой телевизионной Жижковской башне. Отсюда можно любоваться видом на Прагу с высоты птичьего полета лежа на кровати. Интерьер обставлен элитной современной мебелью из природных материалов. Одним словом, все сделано для того, чтобы клиент почувствовал себя VIP.

Гостиница в облаках

Booking.com

Еще один отель на высоте – уникальное архитектурное сооружение Карла Губачека, которое стало визитной карточкой Либерца. Все о нем знают, но мало кто останавливался в этой трехзвездочной гостинице. Из любого номера этого необычного отеля на горе открывается великолепный панорамный вид. В облачную погоду создается впечатление, что летишь в самолете.

http://jested.cz/

Booking.com

Знаете другие необычные отели в Чехии? Делитесь с нами в комментариях.

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 


читайте по теме
Assets
21 января
11:06
5324
Экономика
Дорогие авиабилеты в Чехии как новый стандарт. Почему стоит лететь из соседних стран?
Assets
13 января
20:15
3623
Коронавирус
Туристы из Китая должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус перед вылетом в Чехию
Assets
13 января
08:33
3748
Общество
У японцев самые сильные паспорта. Чехи делят седьмое место с американцами
Assets
10 января
14:08
210045
О Чехии
15 чудес Чехии: восхитительные природные достопримечательности
Последние новости:
Assets
25 января
09:47
524
Общество
В Праге стартовала ярмарка образования Gaudeamus
Assets
25 января
08:29
485
Политика
Украина получит танки Leopard 2. Поляки наконец убедили немцев
Assets
24 января
19:29
2737
Общество
В Чехии судят 28 человек по делу о продаже квартир в Праге
Assets
24 января
16:00
1227
Общество
Чешские СМИ: председатель Госдумы РФ предложил конфисковать имущество эмигрировавших россиян
Assets
24 января
15:14
1477
Политика
Андрей Бабиш отменил оставшуюся часть контактной предвыборной кампании из-за угроз
Assets
24 января
13:22
1335
Экономика
ФОТО: в Праге на трамвайных путях автомобиль врезался в светофор и перевернулся
Assets
24 января
12:50
547
Общество
Исследование показало, что 40% чехов боятся потерять работу
Assets
24 января
12:08
796
Политика
Путина до сих пор печатают на сувенирах в Праге. Где-то его продают из-под полы
Assets
24 января
09:23
2498
Экономика
В Чехии авансы за газ и электроэнергию можно снизить вдвое
Assets
24 января
08:24
3094
Экономика
Чехия — единственная страна в ЕС, которая в третьем квартале увеличила свой госдолг в годовом исчислении


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес