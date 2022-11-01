Шутки над гостями, номер в облаках и кошерная еда? Самые необычные отели в Чехии

Отелей в Чехии много, но необычные можно пересчитать по пальцам. Портал 420on.cz предлагает подборку нетипичных гостиниц, которые предлагают постояльцам немного больше, чем просто проживание.

Фото: http://www.miura.cz/

Театральный отель

Booking.com

Южночешский городок Славонице прямо на границе с Австрией может быть интересен не только тем, что со всех сторон его окружают военные бункеры. Здесь находится небольшой отель Besidka, который стал местом паломничества пражских интеллектуалов. Необычное в нем то, что он находится в законсервированном здании бывшего почтового отделения.

Возродили дом актеры местного театра Sklep. Сначала они открыли здесь бар, а потом и небольшую гостиницу всего на 8 комнат. Обслуживание в этом отеле сродни спектаклю: недаром отель принадлежит актерам.

Фирменное блюдо гренки здесь можно заказать по двум разным ценам. И дорогой, и дешевый вариант одинаковые – разница только в том, как называется блюдо: «Бедняк» и «Богач». И таких шуток в этой гостинице хватает.

Booking.com

Самый узкий отель в Чехии

Booking.com

Вы когда-нибудь останавливались в самом узком отеле? Уютная гостиница Clementin Old Town находится в центре Праги на Семинарской ул. в здании 1360 г., ширина которого всего 3,28 м, и это самый узкий дом Праге!

В небольшом трехэтажном домике, буквально зажатом двумя соседними строениями, к услугам гостей доступно 9 комнат. Интерьер обновленный, но соответствует стандартам классического стиля.

http://www.clementin.cz/

Booking.com

Эконпансионат с биотехнологиями

Посетители экологического центра Veronica Hostětín в районе Bojkovice (Моравия) могут остановиться в уникальном экодоме. Он работает на энергии от солнечных батарей, использованная вода очищается корневой системой, а для отопления берется прессованная биомасса.

Интерьер в экоздании по-деревенски простой: на полу лежит натуральный линолеум, стены оштукатурены глиной, мебель изготовлена из сертифицированного дерева с учетом бережного отношения к лесному хозяйству. Здесь вы сможете почувствовать единение с природой, узнать больше о биотехнологиях и отдохнуть душой. Кстати, в эту деревню однажды приезжал сам принц Чарльз.

hostetin.veronica.cz

Дизайнерский отель

Booking.com

Art & Design MIURA hotel находится в чешских горах Бескидах и представляет собой центр отдыха с огромным полем для гольфа, спа и рестораном местной кухни. Здесь же есть и галерея современного искусства, в которой можно увидеть работы Энди Уорхола, Дэмьена Херста, Аниша Капура, Жана-Мишеля Баския, Генри Мура, Тони Крегга и Давида Черны.

Здание отеля – это тоже арт-объект. Комплекс, в котором находится 44 номера, построен из стекла и бетона, а сверху покрыт гигантским листом ржавого металла. В номерах и других помещениях стоит дизайнерская мебель. Рядом со зданием и на нем самом установлены концептуальные металлические скульптуры.

http://www.miura.cz/

Booking.com

Кошерная гостиница

Booking.com

Для некоторых людей путешествие – это не просто собрать чемодан и уехать, куда душа пожелает. Ортодоксальные евреи должны тщательно планировать поездку, чтобы попасть именно в кошерные места. В Праге для них работает специальный отель King David.

В период шабата евреям нельзя работать и даже дотрагиваться до бытовой техники и выключателей. Лифты отеля с вечера пятницы и до субботних сумерек сами регулярно останавливаются на каждом из этажей, чтобы евреям не нужно было нажимать на кнопки.

Решен вопрос и с питанием: все продукты покупаются за рубежом, а на кухне практически не работают чехи. Интересно, что в отеле есть даже собственная синагога. Заселиться в гостиницу могут не только евреи, но и все желающие.

Booking.com

Отель с одним номером в башне

One Room Hotel находится на высоте 66 м в знаменитой телевизионной Жижковской башне. Отсюда можно любоваться видом на Прагу с высоты птичьего полета лежа на кровати. Интерьер обставлен элитной современной мебелью из природных материалов. Одним словом, все сделано для того, чтобы клиент почувствовал себя VIP.

Гостиница в облаках

Booking.com

Еще один отель на высоте – уникальное архитектурное сооружение Карла Губачека, которое стало визитной карточкой Либерца. Все о нем знают, но мало кто останавливался в этой трехзвездочной гостинице. Из любого номера этого необычного отеля на горе открывается великолепный панорамный вид. В облачную погоду создается впечатление, что летишь в самолете.

http://jested.cz/

Booking.com

Знаете другие необычные отели в Чехии? Делитесь с нами в комментариях.

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook