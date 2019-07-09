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Содержание собаки в Чехии: на какую сумму в год рассчитывать

Содержание собаки в Чехии: на какую сумму в год рассчитывать

Александра Кириченко 323 0
Две из трех семей в Чехии держат хотя бы одно домашнее животное. Чаще всего, в 40% случаев, это собака. На втором месте по популярности кошки — 37%, в каждом восьмом домохозяйстве есть кролик, хомяк или морская свинка, девятом — аквариумные рыбки. Во сколько обходится содержание самого популярного домашнего питомца?
Содержание собаки в Чехии: на какую сумму в год рассчитывать

Как следует из результатов опроса агентства Nielsen Admosphere, опубликованных сервером novinky.cz, содержание собаки – удовольствие недешевое: в среднем на него нужно выделить почти 16 тысяч крон в год.

Покупка животного

Первая крупная трата — покупка животного. По данным опроса, цена среднестатистической собаки в Чехии составляет 6506 крон. Каждому седьмому респонденту пес достался бесплатно, при этом каждый 11-й заплатил за щенка с родословной более 10 тысяч крон.

Более половины опрошенных оплатили животное из своих текущих доходов, однако порядка 40% специально откладывали на это деньги, а 2% даже влезли в долги, заняв у знакомых или взяв кредит.

Повседневные траты

Самая крупная статья расходов — это корм. В среднем она составляет 800 крон в месяц и почти 10 тысяч крон в год. Также в бюджет надо заложить более 3000 крон в год на услуги ветеринара и лекарства (отметим, что одни только прививки ежегодно обходятся в 1000-1500 крон, кроме того, собаку желательно регулярно обрабатывать от паразитов) и еще более 2600 крон — на игрушки и одежду для пса.

 

 Средние траты владельца собаки в Чехии (в год) 

 Корм

 9972 кроны

 Ветеринар и лекарства

 3178 крон

 Игрушка, одежда и лакомства

 2644 кроны

 Итого

 15 794 кроны

 Источник: опрос Nielsen Admosphere

Муниципальные сборы за содержание собаки

Организаторы опроса упустили из виду такую важную статью расходов, как регулярные сборы, взимаемые с собаковладельцев органами местного самоуправления. Размер платежа за собаку различается в зависимости от населенного пункта. В Праге он достигает установленного законом максимума – 1500 крон за одно животное и 2250 крон за каждое следующее в год при содержании в квартире и 600 и 900 крон соответственно при проживании в частном доме. Эти средства (в 2018 году платежи за собак принесли в казну Праги почти 43 млн крон) идут на уборку за животными общественных территорий, размещение корзин и бесплатных мешков для экскрементов.

Штрафы

Напоследок стоит отметить, что по закону владельцам собак в Чехии, которые не убирают за своими питомцами, грозит штраф. В Праге его максимальный размер составляет 10 тысяч крон. Однако до применения этой меры доходит редко: поймать нарушителя «в процессе» сложно, и, даже если это происходит, сотрудники городской полиции обычно ограничиваются устным внушением.

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Темы
животные Прага Чехия
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