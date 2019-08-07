Необычный отдых в Чехии: что можно забронировать на Airbnb

То, что через Airbnb можно выгодно снять квартиру, — общеизвестный факт. Этот сервис также дает возможность остановиться в неожиданных местах, например в бывшей ветряной мельнице, выведенном из эксплуатации железнодорожном вокзале, замке в стиле Ренессанс или даже в юрте, и получить незабываемый опыт.

Самые интересные объекты такого рода вместе с командой Airbnb выбрал чешский Forbes.

Ветряная мельница у Дечина

В бывшей мельнице (на заглавном фото) у самой границы с Германией могут разместиться до девяти гостей. В их распоряжении — стильный интерьер с камином и антикварной мебелью. На первом этаже расположена кухня, на втором — гостиная, на третьем — три спальни.

Цена: 2 990 за ночь

Бастион в Чешском Крумлове

Сторожевая башня была построена в 1505 году как часть городских укреплений. В 2016 году ее полностью реконструировали. В распоряжении постояльцев три спальни и терраса в 200 метрах от знаменитого замка.

Цена: от 3 607 крон за ночь

Бывший вокзал

Здание вокзала Збирог было построено в 1913 году, а в 2012-м выведено из эксплуатации, после чего его приобрел гражданин Австралии и превратил в средство размещения для 10 постояльцев. Экстерьер вокзала сохранился в первозданном виде, интерьер — непритязательный, цены — доступные, поблизости — замки Збирог, Точник и Жебрак.

Цена: от 780 крон за ночь

Замок у Кутны-Горы

Всего в пяти километрах от города можно разместиться в настоящем замке в стиле Ренессанс с заполненной водой рвом и тенистым садом. Внутри — современные апартаменты с семью спальнями, библиотекой и большим залом.

Цена: от 3 221 кроны за ночь

Бытовка на Шумаве

Обшитый деревом вагончик расположен под холмом Боубин, в месте, куда редко захаживают туристы. На участке есть озеро для купания, можно устроить гриль.

Цена: от 1400 крон

Апартаменты под замком Кокоржин

В распоряжении гостей — до 16 человек — целая вилла с тремя апартаментами. До Праги всего час на автомобиле, и до Махова озера, замков Бездез и Хоуска и, разумеется, до Кокоржина рукой подать.

Цена: от 1500 крон за ночь

Юрта у Каровых Вар

У деревни Жлутице можно остановиться в постройке, которую не ожидаешь встретить в Чехии. На площади 28 кв. метров есть все необходимое: кухня с электроплиткой, холодильник, две широких кровати и даже маленький камин. Впрочем, до туалета и ванной придется прогуляться 30 метров.

Цена: от 2 576 крон за ночь

Плавучий дом на Влтаве

Стильный и технологичный хаусбот Port X от студии SAD – один из самых популярных пражских объектов на Airbnb. Плюсы — уникальность, собственная парковка и терраса прямо над водой. Минус — цена, впрочем, остановиться тут можно и всего да одну ночь.

Цена: от 4000 крон за ночь

В материале использованы фото с сайта Airbnb.