Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.77
USD
23.01
RUB
0.35
UAH
0.9
Энциклопедия Карта Погода
01n 16 °C
Необычный отдых в Чехии: что можно забронировать на Airbnb

Необычный отдых в Чехии: что можно забронировать на Airbnb

Александра Кириченко 451 0
То, что через Airbnb можно выгодно снять квартиру, — общеизвестный факт. Этот сервис также дает возможность остановиться в неожиданных местах, например в бывшей ветряной мельнице, выведенном из эксплуатации железнодорожном вокзале, замке в стиле Ренессанс или даже в юрте, и получить незабываемый опыт.
Необычный отдых в Чехии: что можно забронировать на Airbnb

Самые интересные объекты такого рода вместе с командой Airbnb выбрал чешский Forbes.

Ветряная мельница у Дечина

В бывшей мельнице (на заглавном фото) у самой границы с Германией могут разместиться до девяти гостей. В их распоряжении — стильный интерьер с камином и антикварной мебелью. На первом этаже расположена кухня, на втором — гостиная, на третьем — три спальни.

Ветряная мельница у Дечина

Цена: 2 990 за ночь

Бастион в Чешском Крумлове

Бастион в Чешском Крумлове

Сторожевая башня была построена в 1505 году как часть городских укреплений. В 2016 году ее полностью реконструировали. В распоряжении постояльцев три спальни и терраса в 200 метрах от знаменитого замка.

Бастион в Чешском Крумлове

Цена: от 3 607 крон за ночь

Бывший вокзал

Бывший вокзал

Здание вокзала Збирог было построено в 1913 году, а в 2012-м выведено из эксплуатации, после чего его приобрел гражданин Австралии и превратил в средство размещения для 10 постояльцев. Экстерьер вокзала сохранился в первозданном виде, интерьер — непритязательный, цены — доступные, поблизости — замки Збирог, Точник и Жебрак.

Бывший вокзал

Цена: от 780 крон за ночь 

Замок у Кутны-Горы

Замок у Кутны-Горы

Всего в пяти километрах от города можно разместиться в настоящем замке в стиле Ренессанс с заполненной водой рвом и тенистым садом. Внутри — современные апартаменты с семью спальнями, библиотекой и большим залом.

Замок у Кутны-Горы

Цена: от 3 221 кроны за ночь

Бытовка на Шумаве

Бытовка на Шумаве

Обшитый деревом вагончик расположен под холмом Боубин, в месте, куда редко захаживают туристы. На участке есть озеро для купания, можно устроить гриль.

Бытовка на Шумаве

Цена: от 1400 крон

Апартаменты под замком Кокоржин

Апартаменты под замком Кокоржин

В распоряжении гостей — до 16 человек — целая вилла с тремя апартаментами. До Праги всего час на автомобиле, и до Махова озера, замков Бездез и Хоуска и, разумеется, до Кокоржина рукой подать.

Апартаменты под замком Кокоржин

Цена: от 1500 крон за ночь

Юрта у Каровых Вар

Юрта у Каровых Вар

У деревни Жлутице можно остановиться в постройке, которую не ожидаешь встретить в Чехии. На площади 28 кв. метров есть все необходимое: кухня с электроплиткой, холодильник, две широких кровати и даже маленький камин. Впрочем, до туалета и ванной придется прогуляться 30 метров.

Юрта у Каровых Вар

Цена: от 2 576 крон за ночь

Плавучий дом на Влтаве

Плавучий дом на Влтаве

Стильный и технологичный хаусбот Port X от студии SAD – один из самых популярных пражских объектов на Airbnb. Плюсы — уникальность, собственная парковка и терраса прямо над водой. Минус — цена, впрочем, остановиться тут можно и всего да одну ночь.

Плавучий дом на Влтаве

Цена: от 4000 крон за ночь

В материале использованы фото с сайта Airbnb.

Рассказать всем:
Темы
Прага Чехия Туризм гостиницы
Читайте
по теме 
Традиционный новогодний фейерверк в Праге отменен
07.08.2019 16:59 Культура
Традиционный новогодний фейерверк в Праге отменен
1001 0
В Праге вырастет налог на недвижимость
07.08.2019 16:14 Рынок недвижимости
В Праге вырастет налог на недвижимость
508 0
На здании магистрата Праги впервые вывешен радужный флаг
05.08.2019 11:41 Общество
На здании магистрата Праги впервые вывешен радужный флаг
1198 0
В центре Праги готовятся серьезные ограничения на въезд автомобилей
05.08.2019 07:18 Общество
В центре Праги готовятся серьезные ограничения на въезд автомобилей
3131 0
Последние новости:
07
августа
Традиционный новогодний фейерверк в Праге отменен
07.08.2019 16:59 Культура
Традиционный новогодний фейерверк в Праге отменен
1001 0
Еврокомиссия уличила чешских мобильных операторов в нарушении антимонопольного законодательства
07.08.2019 13:14 Экономика
Еврокомиссия уличила чешских мобильных операторов в нарушении антимонопольного законодательства
448 0
Женщина погибла в Чехии после удара молнии
07.08.2019 10:55 Общество
Женщина погибла в Чехии после удара молнии
1529 0
«Мы не русская колония»: в Праге прошел митинг против Земана
07.08.2019 09:14 Политика
«Мы не русская колония»: в Праге прошел митинг против Земана
1796 0
Продажи пива в Чехии снизились, несмотря на жару
07.08.2019 08:37 Экономика
Продажи пива в Чехии снизились, несмотря на жару
544 0
06
августа
Полиция расследует участие еще одного чеха в боях на востоке Украины
06.08.2019 23:14 Политика
Полиция расследует участие еще одного чеха в боях на востоке Украины
872 0
Более трети «уличного» мороженого в Чехии оказалось опасным
06.08.2019 16:38 Общество
Более трети «уличного» мороженого в Чехии оказалось опасным
2556 0
Пражские власти предупредили об ограничениях движения транспорта во время гей-парада
06.08.2019 13:57 Общество
Пражские власти предупредили об ограничениях движения транспорта во время гей-парада
1292 0
Чаще всего закон о запрете курения нарушается в Праге и Моравскосилезском крае
06.08.2019 12:39 Общество
Чаще всего закон о запрете курения нарушается в Праге и Моравскосилезском крае
585 0
Российское посольство упрекнуло чешский МИД в односторонней оценке ситуации в Москве
06.08.2019 10:02 Политика
Российское посольство упрекнуло чешский МИД в односторонней оценке ситуации в Москве
618 0


Мобильная версия