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Дни европейского наследия в Чехии: сотни памятников можно посетить бесплатно

Дни европейского наследия в Чехии: сотни памятников можно посетить бесплатно

Александра Кириченко 428 0
Во вторую неделю сентября по всей Чехии пройдут многочисленные акции в рамках Дней европейского наследия — 2019. Можно будет посетить объекты, которые в другие дни недоступны публике, а те, что всегда открыты для туристов, предложат специальную программу.
Дни европейского наследия в Чехии: сотни памятников можно посетить бесплатно

Что такое Дни европейского наследия

В 2019 году Дни европейского наследия (European Heritage Days, или EHD) состоятся в Чехии уже в 22-й раз. Чешская часть общеевропейской акции начнется 7 сентября и продлится до 15 сентября. В эти дни (прежде всего в выходные) распахнут свои двери памятники разного рода: архитектурные, археологические, сакральные, технические, а также музеи, галереи и библиотеки, собрания которых неразрывно связаны с культурным наследием. Разнообразие объектов-участников впечатляет: можно будет заглянуть, например, в суды и ратуши, школы и жилые дома, газгольдеры и противоядерные бункеры.

Большая часть памятников, участвующих в акции, будет доступна бесплатно или за символическую плату.

Программа фестиваля

В этом году Дни европейского наследия проходят под лозунгом «Памятники и развлечения», выбранном Советом Европы. Она идеально подходит для города, где 6-8 августа состоится открытие фестиваля, — Литомышля. Там пройдут экскурсии по замку и по историческому центру городу для всех желающих, многие дворики превратятся в импровизированные галереи под открытым небом, а в пятницу, 6 сентября, в 19:00 начнется концерт группы «Чехомор» — во дворе замка или в Сметановом доме в зависимости от погоды. Полная программа, ради которой стоит посетить живописный городок в Пардубицком крае, представлена на сайте EHD в формате pdf.

Всего с 7 по 15 сентября можно будет посетить 726 памятников по всей стране, 312 из которых закрыты в обычные дни. Больше всего объектов, 125, представляют Среднечешский край. Посмотреть полный список участников можно по этой ссылке, а здесь они представлены на интерактивной карте.

Для гостей Дней европейского наследия по всей Чехии в этом году подготовлено 278 акций: выставок, экскурсий с гидами, литературных чтений, мастер-классов, конкурсов, дегустаций и даже квестов. Их перечень опубликован на официальном сайте фестиваля.

Чем заняться в Праге

В Праге в Днях европейского наследия участвует 31 объект, среди которых ателье фотографа Йозефа Судка, Грабова вилла, дворец Жофин, дворец Турн-и-Таксис, Либеньский замок, стрельбище в районе Кобылисы, Тройская пивоварня, старые очистные сооружения в районе Бубенеч, а также бывшая рыбацкая колония в Трое и смотровая площадка на Петршине, за обсерваторией. Планируя маршрут, обращайте внимание на график работы каждого из участников.

Среди интересных акций – квесты в Новоместской ратуше, экскурсии с гидом в Национальном техническом музее, в парке Гребовка и на еврейском кладбище в районе Либень. Подробнее – здесь

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Темы
Прага Чехия фестиваль памятник бесплатно экскурсии архитектура Туризм
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