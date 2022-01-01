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Чешские дома, где никто не живет. Куда надо сообщать об этом и зачем?

Чешские дома, где никто не живет. Куда надо сообщать об этом и зачем?

Партнер рубрики:
Дмитрий Иволга
15 августа
15:07
11727
С 2015 года в Чехии успешно развивается проект Prázdné Domy («Пустые дома»), участники которого собирают и наносят на карту сведения о зданиях, в которых никто не живет. Его основные задачи — привлечь внимание к проблеме пустующих домов и предотвратить их разрушение.

Чешские дома, где никто не живет. Куда надо сообщать об этом и зачем?

О проекте Prázdné Domy

Сайт prazdnedomy.cz и соответствующий аккаунт в фейсбуке были запущены весной 2015 года группой энтузиастов. Позже появились аккаунты в других соцсетях. По данным на август 2022 года, на сайте зарегистрировано более семи с половиной тысяч объектов, а группа в фейсбуке набрала около 40 тысяч участников.

Сейчас Prázdné Domy проводит различные образовательные акции, платные экскурсии, оказывает помощь в реставрации объектов и т.д.

Главная лестница Дефоурского дворцаГлавная лестница Дефоурского дворца. Фото Prázdné Domy​ / Radomír Kočí

База данных пустых домов

Ядром проекта остается онлайн-база, пополнять которую могут зарегистрированные пользователи. Находящиеся в ней объекты привязаны к карте и наглядно разделены по своему изначальному назначению (жилые, административные, промышленные, коммерческие, общественные, военные, транспортные) и по текущему состоянию (пустующие, подлежащие сохранению — если владелец идет на контакт и не против продажи или временного использования, проходящие реконструкцию, используемые, безнадежно разрушенные и т.д.). Есть фильтр по типу недвижимости (многоквартирный дом, вилла и пр.), возрасту постройки, возможность поиска по названию и архитектору.

В базе можно создавать свои карточки или уточнять информацию в уже существующих, например, дополняя фотографии.

Миссия проекта

На сайте авторы Prázdné Domy сообщают: дома не должны пустовать, иначе они становятся проблемой для района, привлекая негативные социальные явления. В центрах чешских городов заброшенные здания — привычное дело, но до недавнего времени оценить масштабы проблемы было невозможно, так как не существовало единой базы. Создавая ее, энтузиасты декларировали несколько целей: документировать, оказывать влияние на общество, то есть привлекать внимание к феномену пустующих зданий, мотивировать людей к их сохранению (лучший источник вдохновения — восстановленные здания с фотографиями до и после), поддерживать такую деятельность, например, организацией бригад добровольцев, а также анализировать, по каким причинам дома оказываются пустыми и ветшают, и стараться это предотвратить.

Дом культуры Eden в пражском районе ВршовицеИнтерьер дома культуры Eden в пражском районе Вршовице. Фото Prázdné Domy / Markéta Kašparová​

Критика

С момента возникновения некоторые упрекали проект в том, что создание открытой базы пустующих объектов вызовет нежелательную активность, в частности спровоцирует разграбление. На это авторы отвечали, что большинство домов, оказавшихся на сайте, уже находятся в печальном состоянии и красть там давно нечего: все вынесли местные жители, узнавшие о легкой наживе и без интернета. Еще одна проблема — ошибочное внесение в список построек, где, несмотря на непрезентабельный вид, живут люди, чаще всего пожилые. В связи с этим в Prázdné Domy предупреждают: неухоженный сад и грязные окна — не повод включать постройку в список пустующих, в отличие, например, от дырявой кровли и заколоченных дверей.

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