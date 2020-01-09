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Прага проводит Ночь отелей. Спешите бронировать!

Прага проводит Ночь отелей. Спешите бронировать!

Александра Кириченко 873 0
31 января 2020 года состоится акция, уже ставшая традиционной. Во многих гостиницах чешской столицы можно будет переночевать за символическую сумму в 777, 999 или 1111 крону. Ночь отелей пройдет и в 30 других городах страны.
Прага проводит Ночь отелей. Спешите бронировать!

Цель акции

Отельеры позиционируют четвертую ежегодную акцию как благодарность жителям чешской столицы за то, что те вынуждены круглый год терпеть столпотворение туристов, и возможность для пражан ненадолго почувствовать себя туристами в собственном городе. Организаторы отмечают, что ежегодно Прагу посещают 7,6 млн гостей. Они приводят и другую любопытную статистику, связанную с туризмом. Итак…

Факты о туризме и гостиничном бизнесе в Праге

- В туристической сфере занят каждый 11-й житель города
- В Праге находится 787 отелей, и в сумме они располагают 91 тысячей номеров
- В среднем туристы проводят в гостиницах чешской столицы 2,3 ночи
- В пражском отеле на 550 комнат для гостей ежегодно варят 390 чашек кофе

Ночь отелей в 2020 году

В этом году к Ночи отелей в Праге присоединились 70 гостиниц, предлагающих номера по символической цене в 777, 999 и 1111 крону, включая завтрак. Чтобы почувствовать себя в роли туриста, необходимо зарезервировать через специальный сайт одну из комнат и после подтверждения заплатить указанную сумму. К сожалению, во многих гостиницах номера уже распроданы, но в некоторых они еще остаются.

Сопроводительная программа 

Чтобы «туристический эффект» был наиболее полным, участникам Ночи отелей предлагают посетить главные достопримечательности Праги на специальных условиях. Например, 31 января можно будет посетить Староместскую ратушу после закрытия и послушать в ее капелле музыкальное выступление. Сеансы начинаются в 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30. Необходимо предъявить карточку, полученную в отеле.

Также 1 февраля Староместскую ратушу можно будет осмотреть с 50-процентной скидкой днем — в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 15:00. Экскурсии проводятся на чешском языке.

Пражский Град тоже участвует в акции. Он предлагает  билеты на экскурсионную трассу B за полцены 31 января и 1 февраля. 

Также скидки на билеты в эти дни предлагают Музей Праги, Национальная галерея и музей Лобковицкого дворца. Везде нужно будет показать карточку из гостиницы.

Ночь отелей за пределами Праги

К акции присоединились гостиницы еще в 30 чешских городах, хотя там участие и не такое масштабное. Зарезервировать номера в отелях Оломоуца, Брно, Остравы, Карловых Вар и других чешских городов можно здесь.

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Темы
гостиницы Туризм Прага
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