Новая волна: что откроется уже в понедельник и на каких условиях

Массовые мероприятия
С этой даты будут разрешены акции с участием до 300 человек. Если эпидемия останется под контролем, это число увеличится до 500 человек с 8 июня и до тысячи с 22 июня. Сейчас, напомним, оно равняется ста.
Участникам мероприятий нужно будет держать дистанцию в два метра, а организаторам — обеспечить дезинфекцию на входе.
Заведения общественного питания
Смогут открыться все рестораны, кафе, бары и столовые, включая те, что расположены в фудкортах торговых центров.
С 23:00 до 06:00 заведения будут закрыты, так как, по мнению чиновников Министерства здравоохранения, подвыпившие клиенты не станут соблюдать гигиенические требования. В это время еду и напитки разрешат продавать только на вынос через окошко.
Остальные меры нам уже хорошо известны: дезинфекция на входе, регулярная дезинфекция столов и стульев и маски для официантов. Посетителям тоже придется использовать защиту дыхательных путей, когда они не сидят за столиками. Расстояние между столами составит не менее двух метров.
Гостиницы и прочие средства размещения
25 мая смогут открыться отели, хостелы, пансионы, лагеря под открытым небом. В них заработают все объекты: рестораны, конференц-залы, фитнес-центры и так далее.
Гости смогут питаться в формате шведского стола, но в таком случае еду должен будет раскладывать сотрудник заведения. Другой вариант — порционные блюда.
Альтернативные сервисы такси
Смогут работать сервисы вроде Uber.
И водителю, и пассажирам придется носить средства защиты дыхательных путей. Рекомендуется установить в автомобилях перегородки между водителем и клиентами.
Салоны тату, пирсинга и перманентного макияжа
Заработают заведения, где при процедурах нарушается целостность кожного покрова.
И персонал, и клиентов обяжут носить медицинские маски. Кроме дезинфекции рук на входе, специальными средствами после каждого клиента будут обрабатываться стулья или кушетки.
Если в комнате одновременно работает несколько мастеров, между ними должны быть установлены ширмы.
Замки, дворцы, ботанические сады, зоопарки
С 25 мая можно будет посещать не только территорию под открытым небом, но и внутренние объекты: сами замки, павильоны, оранжереи и т.д. Рекомендуется покупка билетов онлайн и минимизация контактов между персоналом и посетителями. В некоторых случаях кассы могут быть закрыты.
Бассейны
Заработают искусственные и естественные бассейны, как крытые, так и под открытым небом.
Плавать, идти к воде, а также загорать на лежаке или полотенце можно будет без маски, в остальных случаях она понадобится.
Разрешено пользоваться душевыми кабинами и раздевалками с отдельными шкафчиками. В аквапарках можно будет кататься с водных горок (расстояние между людьми в очереди — не меньше 1,5 метра), а вот аттракционы, где образуются аэрозоли (водопады, «горные реки» и пр.), пока запрещены.
Вместимость водных комплексов будет ограничена в зависимости от их площади: в «мокрой» зоне на каждого посетителя должно приходиться не менее пяти квадратных метров, в «сухой» — трех.
Сауны и спа-центры
Здесь будет действовать ряд ограничений, например, минимальная температура в сауне составит 70 градусов, парные пока не смогут работать, не будут проводиться банные церемонии.
Также с 25 мая начнут пускать посетителей к пациентам медицинских и социальных стационаров с соблюдением целого рядя ограничений, но окончательное решение о приеме посетителей остается за руководством конкретного учреждения.