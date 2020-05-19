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Новая волна: что откроется уже в понедельник и на каких условиях

Новая волна: что откроется уже в понедельник и на каких условиях

Александра Кириченко 4613 0
11 мая в Чехии открылись парикмахерские и салоны красоты, летние веранды кафе и ресторанов, магазины в торговых центрах, театры, концертные залы и кинотеатры при условии соблюдений строгих правил гигиены. Следующая волна отмены мер против распространения коронавируса намечена на понедельник, 25 мая. Накануне правительство утвердило подготовленный Министерством здравоохранения план. Итак, какие изменения (будем надеяться, что к лучшему) ждут жителей Чехии?
Новая волна: что откроется уже в понедельник и на каких условиях

Массовые мероприятия

С этой даты будут разрешены акции с участием до 300 человек. Если эпидемия останется под контролем, это число увеличится до 500 человек с 8 июня и до тысячи с 22 июня. Сейчас, напомним, оно равняется ста.

Участникам мероприятий нужно будет держать дистанцию в два метра, а организаторам — обеспечить дезинфекцию на входе.

Заведения общественного питания

Смогут открыться все рестораны, кафе, бары и столовые, включая те, что расположены в фудкортах торговых центров.

С 23:00 до 06:00 заведения будут закрыты, так как, по мнению чиновников Министерства здравоохранения, подвыпившие клиенты не станут соблюдать гигиенические требования. В это время еду и напитки разрешат продавать только на вынос через окошко.

Остальные меры нам уже хорошо известны: дезинфекция на входе, регулярная дезинфекция столов и стульев и маски для официантов. Посетителям тоже придется использовать защиту дыхательных путей, когда они не сидят за столиками. Расстояние между столами составит не менее двух метров.

Гостиницы и прочие средства размещения

25 мая смогут открыться отели, хостелы, пансионы, лагеря под открытым небом. В них заработают все объекты: рестораны, конференц-залы, фитнес-центры и так далее.

Гости смогут питаться в формате шведского стола, но в таком случае еду должен будет раскладывать сотрудник заведения. Другой вариант — порционные блюда.

Альтернативные сервисы такси

Смогут работать сервисы вроде Uber.

И водителю, и пассажирам придется носить средства защиты дыхательных путей. Рекомендуется установить в автомобилях перегородки между водителем и клиентами.

Салоны тату, пирсинга и перманентного макияжа

Заработают заведения, где при процедурах нарушается целостность кожного покрова.

И персонал, и клиентов обяжут носить медицинские маски. Кроме дезинфекции рук на входе, специальными средствами после каждого клиента будут обрабатываться стулья или кушетки.

Если в комнате одновременно работает несколько мастеров, между ними должны быть установлены ширмы.

Замки, дворцы, ботанические сады, зоопарки

С 25 мая можно будет посещать не только территорию под открытым небом, но и внутренние объекты: сами замки, павильоны, оранжереи и т.д. Рекомендуется покупка билетов онлайн и минимизация контактов между персоналом и посетителями. В некоторых случаях кассы могут быть закрыты.

Бассейны

Заработают искусственные и естественные бассейны, как крытые, так и под открытым небом.

Плавать, идти к воде, а также загорать на лежаке или полотенце можно будет без маски, в остальных случаях она понадобится. 

Разрешено пользоваться душевыми кабинами и раздевалками с отдельными шкафчиками. В аквапарках можно будет кататься с водных горок (расстояние между людьми в очереди — не меньше 1,5 метра), а вот аттракционы, где образуются аэрозоли (водопады, «горные реки» и пр.), пока запрещены.

Вместимость водных комплексов будет ограничена в зависимости от их площади: в «мокрой» зоне на каждого посетителя должно приходиться не менее пяти квадратных метров, в «сухой» — трех.

Сауны и спа-центры

Здесь будет действовать ряд ограничений, например, минимальная температура в сауне составит 70 градусов, парные пока не смогут работать, не будут проводиться банные церемонии. 

Также с 25 мая начнут пускать посетителей к пациентам медицинских и социальных стационаров с соблюдением целого рядя ограничений, но окончательное решение о приеме посетителей остается за руководством конкретного учреждения.

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Темы
Прага эпидемия коронавирус рестораны гостиницы Министерство здравоохранения
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