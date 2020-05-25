«Ночь костелов» в Чехии состоится!

Организаторы акции объявили, что в 2020 году традиция не будет нарушена. Чешские костелы, часовни и храмы проведут серию вечерних мероприятий в пятницу, 12 июня.

Изначально планировалось, что акция пройдет на неделю раньше, 5 мая, а в какой-то момент появились сомнения в том, что ее вообще удастся провести. К счастью, с отменой связанных с коронавирусом ограничений это стало возможным: с 8 по 22 июня, по данным на момент публикации этого материала, будет разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 500 человек.

Эпиграфом нынешней, 12-й по счету «Ночи костелов», станет выдержка из Псалмов, содержащая слово «Ночь»:

«И Луну сотворил Ты, мету времен…

Ты простираешь тьму, и бывает НОЧЬ…

Взойдет Солнце… выходит человек на труды свои».

Во время «Ночи костелов» люди смогут познакомиться с христианством как в форме экскурсий по архитектурным сооружениям, так и через встречу с его представителями. Акция предложит посетителям культурную и духовную программу, которую организуют тысячи добровольцев.

«Ночь костелов» в 2020 году в цифрах

В 2020 году в «Ночи костелов» примут участие 1060 объектов по всей стране, из них 133 — в Праге. Они подготовили для своих посетителей 2424 различных программ. Этой ночью, точнее, в вечерние часы, начиная с 18:00, распахнут свои двери и те помещения, которые обычно осмотреть нельзя. Все костелы можно будет посетить бесплатно.

Отличие нынешней «Ночи костелов» от предыдущих — в том, что на этот раз в некоторые костелы, часовни и храмы можно будет заглянуть не выходя из дома: они подготовили онлайн-программу.

Во время акции будут действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В закрытых помещениях еще придется носить маски, также посетителей должны будут обеспечить дезинфекцией рук.

Костелы-участники и расписание

Полный список участников акции с сортировкой по краям можно узнать на ее сайте. По этой ссылке представлены пражские костелы. Программу мероприятий с возможностью выборки по региону, времени начала, типу (концерт, театральное представление, экскурсия, выставка, богослужение и т.д.) можно посмотреть тут.