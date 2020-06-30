Лето-2020: ваучеры и скидки на отдых в Чехии

Чтобы поддержать пострадавшую от коронакризиса туристическую отрасль и простимулировать внутренний туризм, сразу несколько чешских регионов запустили скидочные программы, а правительство Чешской Республики утвердило дотации на отдых и лечение на местных курортах размером в 4 тысячи крон. Где в Чехии в ближайшие месяцы можно отдохнуть со скидкой и как эту скидку получить, читайте в нашем материале.

Скидки на отдых на курортах Чехии

Правительство Андрей Бабиша 29 июня утвердило программу, согласно который каждый взрослый житель Чехии, оплачивающий страховку, сможет отдохнуть на местном курорте со скидкой в 4 тысячи крон. Условия следующие: на курорте нужно провести как минимум шесть ночей и купить пять процедур.

Срок действия программы — с 1 июля по 31 декабря 2020 года. Чтобы получить скидку, нужно заполнить форму на портале kudyznudy.cz. На имейл придет ваучер с уникальным номером, после чего можно будет бронировать жилье. Введение кода сразу снизит цену на 4 тысячи крон. Сгенерировать ваучер можно будет и на сайтах некоторых курортных отелей.

Указанная скидка не комбинируется с другими предложениями, в частности, с Vary Voucher для отдыха в Карловых Варах, но, если вы планируете две поездки, для каждой из них можно получить скидку по одной из программ.

Отдых в Карловых Варах с Vary Voucher

Данное спецпредложение действует до 30 сентября 2020 года (ваучеры выдаются до конца августа). Оно предполагает три варианта скидки: 1 тысячу крон на размещение в отеле с завтраком общей стоимостью от 3 тысяч крон (Bed & Breakfast), скидку в 2,5 тысячи крон на велнес-отдых от четырех ночей стоимостью от 9 тысяч крон (Wellness) и 5 тысяч крон на полноценный отдых на курорте с лечебными процедурами продолжительностью от 7 ночей и стоимостью от 19 тысяч крон (Lázeňský). Скидка предоставляется не на каждого отдыхающего, а на резервацию в целом.

Чтобы получить ваучер, нужно ввести необходимые данные на сайте www.karlovyvary.cz/voucher и в течение 168 часов забронировать отдых. На этом же сайте представлен список мест размещения, принимающих ваучеры.

Лето в Южной Чехии

Свою скидочную программу запустил и Южночешский край. Используя ее, можно выгодно отдохнуть, например, в Чешском Крумлове или Ческе-Будеёвице. Акция ориентирована на семейный отпуск или длинные выходные.

Ваучер получают группы отдыхающих от двух до шести человек (причем хотя бы одному из них должно быть больше 18 лет), планирующих провести в Южночешском крае от трех до семи ночей. Он дает скидку на размещение в 30%, но не более 300 крон на одного человека за ночь, и скидку в 70% на посещение множества достопримечательностей.

Для получения ваучера нужно заполнить форму на сайте https://leto.jiznicechy.cz. Забронировать проживание со скидкой можно до 30 ноября 2020 года. Есть одна важная деталь: скидка не сработает, если отменить уже существующее бронирование и попытаться повторить его с ваучером.

Отдых на Высочине

Край Высочина тоже планирует запустить свои туристические ваучеры. Они предполагают скидку в 1 тысячу крон при размещении от трех ночей для каждого отдыхающего старше 15 лет. Программу запустят в начале июля (ссылка еще не опубликована), а действовать она будет, пока у края не закончатся выделенные на нее средства.

В Праге как дома

Тем, кто живет за пределами чешской столицы, в ближайшие месяцы можно будет отдохнуть в Праге на выгодных условиях. Магистрат совместно с Prague City Tourism, Ассоциацией отелей и ресторанов, Союзом торговли и туризма и Торговой палатой запустил программу «В Праге как дома». В ее рамках гости столицы, которые проведут в Праге хотя бы одну ночь в отеле, получат ваучеры на бесплатное посещение музеев, галерей и других достопримечательностей.

Туристы, которые заплатят за одну ночь в отеле в Праге как минимум 800 крон, получат специальные баллы. Их можно потратить на посещение достопримечательностей, участвующих в проекте, например памятников, музеев, выставок, или услуги гида. Список объектов, зарегистрированных в программе, доступен на сайте www.vprazejakodoma.cz.

Программа «В Праге как дома» будет действовать до 30 сентября 2020 года.

Скидки на посещение галерей и музеев для жителей Праги

Владельцы проездных на пражский общественный транспорт Lítačka в июле и августе 2020 года смогут посещать некоторые музеи и галереи чешской столицы со скидкой 50%. За половину стоимости входного билета можно будет посетить, например, Староместскую ратушу, Галерею Праги, Вышеград, Выставиште, Музей Кампа, DOX PRAGUE, Муниципальный дом, галерею Villa Pellé и другие объекты.