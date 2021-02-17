Тройский замок: при чем тут боги, титаны и Габсбурги?

Меня зовут Алексей Гридин. Я живу в Сибири, но очень люблю Чехию, интересуюсь ее историей и достопримечательностями и веду свой блог, который называется «Прага. Город, который я люблю». Сегодня я расскажу вам об одном из самых красивых замков Праги.

Фото: itras.cz

Говорят, в Чехии примерно 2500 замков, но сколько их точно никто не знает. Только в Праге насчитывается около сорока: среди них много маленьких, которые хорошо прячутся от туристов. Герою моего рассказа спрятаться сложно — его нередко называют самым красивым замком чешской столицы. Или, по крайней мере, одним из самых красивых.

Речь идет о Тройском замке. Он находится в пражском районе Троя, который получил свое имя благодаря замку.

При чем тут древняя история с Еленой Прекрасной, шлемоблещущим Гектором, Ахиллесом с его неуязвимой пяткой и деревянным конем, в котором прятались ахейские воины? Какое отношение это имеет к Чехии и ее столице? Наберитесь терпения, скоро все станет ясно.

Кто и когда построил замок

Замок построили между 1679 и 1685 годами для графа Вацлава Войтеха Штернберка. Замок служил графу и его семье летней резиденцией. Его окружал великолепный сад. Интересно, что центральная аллея делит парк ровно пополам. Если продолжить ее со стороны южных ворот, которые раньше были главными, то она достигнет башни собора святого Вита. Есть в саду есть лабиринт, в котором можно было играть в прятки.

Работу над проектом замка начал итальянский архитектор Джованни Доменико Орси, но основной вклад в проектирование внес француз Жан-Батист Матеи. Среди его известных работ в Праге можно назвать Манеж Пражского града, костел св. Франциска Ассизского у Карлова моста и Архиепископский дворец на Градчанской площади.

Жан-Батист Матеи при создании проекта вдохновлялся загородными римскими виллами. Предполагалось, что гости по лестнице будут сразу подниматься на второй этаж. В римских виллах второй этаж назывался piano nobile или «благородный покой», а первый этаж был жилым, поэтому посторонние люди там практически не появлялись.

Готовы заглянуть в Тартар?

В отличие от тех, кто приходил в гости к Вацлаву Войтехку Штернберку и его родственникам, мы сегодня попадаем в Тройский замок с другой стороны. Монументальную лестницу, ведущую на второй этаж, можно осмотреть, на нее можно подняться, на ней можно фотографироваться, но войти с нее внутрь не получится.

Принято считать, что именно в этой лестнице кроется секрет названия замка. Она украшена фигурами древнегреческих богов, сражающихся с титанами. Скульптуры созданы немецкими мастерами Паулем и Георгом Хеерманнами из Дрездена. Если перегнуться через перила, то можно увидеть нечто вроде колодца: это Тартар, глубочайшая бездна, которая, по поверьям древних греков, находилась под подземным царством Аида. На дне Тартара – поверженные титаны. Есть примета: хочешь еще раз побывать в Праге — брось туда монетку. Титаны не против.

Видимо, персонажи античной мифологии вызывали у гостей ассоциации с Троянской войной. Мол, где Зевс, там и Гектор с Ахиллесом и Елена с Парисом. Постепенно замок стали называть Троянским. По-чешски — Trojsky, поэтому мы сегодня и называем его Тройским. В то же время эти античные сюжеты лишь аллегория, напоминающая о грандиозной победе над турками под Веной в 1683 году, предотвратившей дальнейшее продвижение Османской империи вглубь Европы.

Эта же победа увековечена на стенах зала, который называется Габсбургским. Он находится на втором этаже и резко контрастирует с ничем не выдающимися росписями на потолках в комнатах первого этажа.

Иллюзии Габсбургского зала

Габсбургский зал — это неприкрытая лесть по отношению к императору Священной Римской империи и династии Габсбургов, занимавшей трон. Шесть лет братья Авраам и Исаак Годыны из Антверпена расписывали стены и потолок. Все изображения так или иначе воспевают габсбургские успехи на полях сражений.

Одна из многочисленных изюминок Габсбургского зала – фрески на стенах, искусно имитирующие статуи. Они выглядят так, словно на самом деле выступают из стены. Но стоит присмотреться, и становится видно, что это рисунки.

Также Авраам и Исаак Годыны на ровном потолке искусно сымитировали свод. За счет этого потолок кажется выше, чем он есть на самом деле.

Китайские комнаты

За Габсбургским залом находятся три помещения, которые называют китайскими комнатами. Они расписаны в оригинальном стиле «шинуазри», который был популярен в Европе в XVIII веке. На стенах можно увидеть башни, пагоды и мосты, там есть собаки, обезьяны и попугаи — эдакий фэнтезийный Китай, как его представлял себе художник, знакомый с Китаем только по книгам с картинками. Автор росписей неизвестен. Возможно, комнаты использовались как чайные салоны – как раз в XVIII столетии в Европе становится популярной традиция чаепития.

Тройский замок после Штернберков

В 1763 году замок купила императрица Мария Терезия. Одно время в нем находился основанный ей Институт благородных девиц. Позже здание несколько раз сменило хозяев, пока в 1922 году местный землевладелец Алоис Свобода не подарил его государству. В наши дни замок с садом открыт для туристов. Также в нем проводятся свадьбы, а в 2009 году Тройский замок арендовала знаменитая певица Мадонна, чтобы отметить девятилетие своего сына Рокко.

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