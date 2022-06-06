Как на вас повлияли война и санкции? Вопрос читателям от 420on

17 июня
15:57
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Те, кто живет в Чехии, — расскажите о том, как изменилась ваша жизнь после начала войны в Украине и пришлите на мейл [email protected]
Живете в Чехии? Напишите нам!
Чем можно поделиться:
► Откуда вы и как давно приехали в Чехию? Сколько вам лет? Планируете ли оставаться после всех событий в Чехии и почему? Как у вас дела с ВНЖ-ПМЖ, учебой в этой стране?
► Что стало с вашей работой? Изменились ли условия и размер заработка?
► Возросли ли расходы на жизнь в Чехии? Что стало хуже (или лучше)? Что с вашим арендодателем, недвижимостью в Чехии?
► Как это коснулось ваших близких и лично вас? Как вы общаетесь? Что изменилось в жизни? Расскажите нам все, что посчитаете нужным.
Самые интересные, глубокие и развернутые истории опубликуем анонимно на 420on.cz.
►Куда писать: [email protected]
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