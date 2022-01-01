Наводнение 2002 года стало крупнейшим в истории Чехии

Двадцать лет назад на Чехию обрушилось разрушительное наводнение. В Устецком крае вода затопила города и села, особенно в Литомержице и Дечине. Именно изображения затопленного Национального кладбища в городе-крепости и морского льва Гастона из Пражского зоопарка стали символами наводнения, затронувшего большую часть страны в августе 2002 года.

Фото: Stanislav Zbyněk

Ученые описывают наводнение 2002 года как крупнейшее в истории страны, которое затронуло жизни сотен тысяч людей. В наводнении в то время было виновато несколько волн очень сильных дождей. В начале августа они впервые заполнили русла рек Южной Чехии и вызвали незначительные разливы. Следующий ливень пришелся на 11 августа, земля уже не могла удерживать такое большое количество воды, поэтому паводковая волна без особых препятствий пересекла реку Влтаву и в полную силу обрушилась на чешскую столицу 13 августа. В то время через русло реки вытекало около пяти тысяч кубометров воды.

Вода повредила там все три линии метро, ​​затопив 18 станций, 19,6 км путей и причинив ущерб на сумму более семи миллиардов крон. Еще одним местом, которое значительно пострадало, стал Пражский зоопарк. В то время уровень воды в некоторых местах достигал более семи метров над уровнем земли, поэтому не удалось спасти 134 животных, которые погибли. Тогда эвакуировали более 1100 животных — от мелких птиц до крупных млекопитающих.

Большая вода отступила с территории Чехии 20 августа, после чего начались кропотливые работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Ущерб исчисляется десятками миллиардов.

Наводнение в цифрах:

17 человек погибли

134 животных из Пражского зоопарка погибли

чрезвычайное положение объявлено в шести регионах

225 000 человек эвакуированы

73,3 миллиарда крон убытков, из которых 7 миллиардов приходится на пражское метро

С 2002 года многое изменилось. В 2014 году в Усти-над-Лабем было завершено строительство противопаводковых сооружений на левом берегу, в том же году были завершены противопаводковые мероприятия в Дечине и Терезине. Охраняются и другие города, например Роуднице-над-Лабем.

Источник: ceskatelevize.cz

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