Наводнение 2002 года стало крупнейшим в истории Чехии

Ученые описывают наводнение 2002 года как крупнейшее в истории страны, которое затронуло жизни сотен тысяч людей. В наводнении в то время было виновато несколько волн очень сильных дождей. В начале августа они впервые заполнили русла рек Южной Чехии и вызвали незначительные разливы. Следующий ливень пришелся на 11 августа, земля уже не могла удерживать такое большое количество воды, поэтому паводковая волна без особых препятствий пересекла реку Влтаву и в полную силу обрушилась на чешскую столицу 13 августа. В то время через русло реки вытекало около пяти тысяч кубометров воды.
Вода повредила там все три линии метро, затопив 18 станций, 19,6 км путей и причинив ущерб на сумму более семи миллиардов крон. Еще одним местом, которое значительно пострадало, стал Пражский зоопарк. В то время уровень воды в некоторых местах достигал более семи метров над уровнем земли, поэтому не удалось спасти 134 животных, которые погибли. Тогда эвакуировали более 1100 животных — от мелких птиц до крупных млекопитающих.
Большая вода отступила с территории Чехии 20 августа, после чего начались кропотливые работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Ущерб исчисляется десятками миллиардов.
Наводнение в цифрах:
17 человек погибли
134 животных из Пражского зоопарка погибли
чрезвычайное положение объявлено в шести регионах
225 000 человек эвакуированы
73,3 миллиарда крон убытков, из которых 7 миллиардов приходится на пражское метро
С 2002 года многое изменилось. В 2014 году в Усти-над-Лабем было завершено строительство противопаводковых сооружений на левом берегу, в том же году были завершены противопаводковые мероприятия в Дечине и Терезине. Охраняются и другие города, например Роуднице-над-Лабем.
Источник: ceskatelevize.cz
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