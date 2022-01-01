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«А вы помните, как 20 лет назад реки принесли Чехии много горя?» Фото наводнений 2002

«А вы помните, как 20 лет назад реки принесли Чехии много горя?» Фото наводнений 2002

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anastasiia-kn
08 августа
12:27
914
Кадры стихийного бедствия, парализовавшего Чехию двадцать лет назад.

«А вы помните, как 20 лет назад реки принесли Чехии много горя?» Фото наводнений 2002

Вода устремилась в сторону Праги через Слапское водохранилище.

 

Вид с Вышеграда.

 

Карлов мост и окрестности. Достопримечательность пришлось спасать тяжелой техникой.

 

Исторические здания вокруг Карлова моста были полностью затоплены.

 

Затопленная Влтава поглотила мегаполис. Так выглядел Музыкальный театр Карлин 13 августа 2002 года.

 

На снимке изображена Соколовская улица после того, как сошла вода, и рухнувший дом напротив трамвайной остановки общественного транспорта и станции метро Флоренц.

 

Спасатель плывет на лодке по улице Кржижикова. Наводнение затронуло более 750 населенных пунктов, унеся жизни 17 человек. Всего было эвакуировано 225 000 человек.

 

Постояльцев отеля Merkur в пражском Тешнове пришлось эвакуировать на лодке рано утром 14 августа.

 

Станция метро Florenc ушла под воду во время наводнения. 

 

14 августа президент Вацлав Гавел, преждевременно вернувшийся из оздоровительной поездки в Португалию, смотрит на затопленную Влтаву с Карлова моста.

 

Наводнение серьезно затронуло Пражский зоопарк. Животных пришлось эвакуировать и, к сожалению, некоторые не выжили. Слона пришлось усыпить. Вода поднялась так высоко, что над поверхностью выступал только его лоб, в который и пришлось стрелять.

 

Вид на затопленную Мельникскую электростанцию ​​во время наводнения в августе 2002 года.

 

Вид с воздуха на затопленный химический завод Spolana днем ​​15 августа.

 

16 августа Национальное кладбище возле Малой крепости в Терезине в Литомержицах было полностью затоплено.

 

17 августа полицейским пришлось патрулировать затопленный Терезин на лодках.

 

На снимке затопленные дома  в Дечине утром 17 августа 2002 года.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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