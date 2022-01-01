Средняя заработная плата с премиями и вознаграждениями в Чехии выросла до 49166 крон

Средняя заработная плата в Чешской Республике, включая бонусы и вознаграждения, в первой половине этого года составила 49 166 крон. По сравнению с тем же периодом прошлого года заработок сотрудников увеличился на 7%. По сравнению с первым кварталом рост составил 4%.

Это следует из данных портала Profesia.cz, который собирает данные об оценке зарплаты сотрудников в Чехии. Они основаны на ответах более 45 000 респондентов.

«Наибольший годовой прирост общей средней заработной платы в размере 10,3% мы зафиксировали в прошлом году в третьем квартале 2021 года, но затем он почти остановился. В первом квартале 2022 года средняя заработная плата в стране была всего на 0,8% выше, чем в последнем квартале 2021 года. Это указывает на то, что рост заработной платы сейчас немного начался. Однако, учитывая экономическую ситуацию, больших скачков ожидать не приходится. Компании скорее будут прибавлять только там, где им абсолютно необходимо нанимать или удерживать работников», — говорит Михал Новак из Profesia.cz.

С точки зрения отдельных сфер наиболее существенное влияние на рост заработной платы в годовом исчислении в первом полугодии 2022 года оказало повышение минимальной заработной платы. Наибольший сдвиг произошел в категории вспомогательных работ (на 23%), деревообрабатывающей промышленности (на 16%), услуг (на 11%). Во всех этих отраслях средняя общая заработная плата низкая: от 26000 крон за вспомогательные работы до 33400 крон в деревообрабатывающей промышленности.

Но есть и отрасли, где средняя зарплата увеличилась незначительно. К ним относятся сельское хозяйство и пищевая промышленность, химическая промышленность и служба поддержки клиентов.

По их словам, помимо зарплат топ-менеджеров, сотрудники больше всего зарабатывают в сфере ИТ, где средняя общая зарплата, включая бонусы и вознаграждения, составляет 63 240 крон. Выше порога в 50 000 крон средний показатель находится также в банковском секторе (50 400 крон), в то время как заработная плата в области управления качеством (46 000 крон), экономики и бухгалтерского учета (44 300 крон) и человеческих ресурсов (44 100 крон) находится на аналогичном уровне.

С точки зрения регионов лидирует Прага (58 300 крон), за ней следуют Центральная Чехия (47 200 крон) и Южноморавский край (46 000 крон). Согласно данным, на противоположном конце рейтинга находятся Карловарский край (36 500 крон), Оломоуц (38 600 крон) и Злинский край (39 200 крон).

«Рост заработной платы в этом году трудно предсказать. Большинству компаний необходимо стабилизировать человеческие ресурсы, поэтому можно ожидать, что они увеличат заработную плату, чтобы сохранить ее на конкурентоспособном уровне по сравнению с другими в регионе. Однако мы также можем ожидать снижение затрат в некоторых областях и регионах», — добавил Новак.

Источник: ceskenoviny.cz

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