«Кофола» — легенда, заменившая в Чехии кока-колу и пепси

В Чехии легендарный лимонад пьют уже более 60 лет. «Кофола» была создана как социалистическая альтернатива недоступным в то время конкурирующим напиткам из зарубежных стран, а именно кока-коле и пепси. Газированный безалкогольный напиток сразу же завоевал большую популярность и не утратил ее даже в наше время.

Создателем «Кофолы» был директор научно-исследовательского института лекарственных растений, доцент Зденек Блажек. По поручению правительства в 1959 году он должен был разработать напиток по типу колы на основе кофеина, натуральных веществ и с использованием местного сырья. Блажек в течение нескольких месяцев смешивал различные травы в своей небольшой лаборатории, что помогло ему разработать оригинальный кисло-сладкий сироп, который он назвал «Кофо». Впоследствии этот сироп стал основой для нового напитка — «Кофолы»​.

Сироп, который и сегодня является ключевым в производстве напитка, содержит секретную смесь трав, и только пять человек знают его точный состав. Один из них — руководитель отдела контроля качества и развития компании Kofola Петр Правда. В составе есть сахар, фруктовые концентраты и травяные экстракты. В сироп входит 14 натуральных веществ. Точный состав и пропорции отдельных компонентов держатся в секрете, но известно, что в списке есть листья ежевики, клубники и малины, корица, лакрица, карамель, экстракты яблок, вишни и смородины, а также сушеная апельсиновая цедра. По словам Петра Правды, рецепт за все эти годы совершенно не поменялся.

Конечно, в «Кофоле» присутствует и кофеин. При социализме это был весьма дефицитный товар, в то время в Праге обжаривали кофе лишь на одном заводе в Высочанах. И тогда создатели легендарного напитка придумали использовать сажу, которая выделялась в процессе обжарки кофе и содержала в себе много кофеина.

Новый безалкогольный напиток был представлен 27 марта 1960 года и сразу же поступил в продажу. Но настоящий бум наступил только в 1970-х годах. Реклама чисто чехословацкого напитка, который по вкусовым качествам и освежающим свойствам не уступал аналогичным продуктам западного мира, была повсюду. Об этом даже были написаны стихи и песни.

В то время производство «Кофолы» достигало 180 млн литров в год. Но после падения коммунистического режима в 1989 году ситуация изменилась. Ведь на прилавках магазинов появились настоящие кока-кола и пепси. К 1996 году производство «Кофолы» достигло рекордно низкого уровня, и казалось, что у напитка нет будущего. Последовал период банкротства и судебных разбирательств вокруг торговой марки.

Но на рубеже веков «Кофолу» в прямом смысле слова спасли. Обанкротившуюся компанию купил другой крупный чешский производитель напитков Santa Nápoje, принадлежавший семье греческих иммигрантов Самарасовых). Причина покупки — вера в успех «Кофолы», ведь владельцы компании Santa Nápoje пили ее с самого детства.

И действительно, бренд начал постепенно возвращать себе популярность в Чешской Республике и Словакии, покупатели все чаще стали видеть «Кофолу» в магазинах, также напиток вернулся в кафе и рестораны.

«Кофола» вряд ли исчезнет из нашей жизни. Компания Янниса Самараса является одним из ведущих производителей безалкогольных напитков в Европе. Она работает в Чешской Республике, Словакии, Словении, Хорватии, Австрии и Венгрии. Кстати, ее даже переименовали из Santa Nápoje в Kofola.

«Кофола» с ее характерным травяным вкусом сильно отличается от классической колы. В отличие от классических кола-напитков, она содержит почти на треть меньше сахара и вдвое меньше кофеина . Также в напитке отсутствует фосфорная кислота .

Помимо оригинальной «Кофолы», регулярно появляются ароматизированные варианты напитка. К примеру, со вкусом цитрусовых, вишни, ванили, корицы или марципана. Традиционно Kofola представляет ограниченные серии перед Рождеством. В 2022 году это вкус любимого в Чехии песочного печенья с джемом (linecké cukroví) и ванильных рулетиков (vanilkové rohlíčky).

Кстати, «Кофола» также используется в приготовлении алкогольных коктейлей. Вот самый известный из них:

Ром с «Кофолой» (а-ля Cuba Libre)

Этот дринк не включен в список международных коктейлей и скорее является бюджетным аналогом Cuba Libre. Но чехи его очень любят, и найти его можно чуть ли не в каждом баре, это настоящий чешский феномен. Кстати, некоторые чехи называют коктейль с юмором: «Куба с Либни» (Kuba z Libně). А самые отважные добавляют в него пиво, называя свою версию «Пивное харакири». Итак, как же приготовить чешский коктейль «Куба с Либни»?

Подготовьте необходимые ингредиенты: «туземак» или любой другой ром (50 мл), «Кофола» (200 мл), лимон, лед Наполните большой бокал на 2/3 льдом Налейте ром прямо в бокал (50 мл) Наполните бокал «Кофолой» Добавьте ломтик лимона, можно добавить и лимонный сок по вкусу Напиток готов!

Ну и напоследок: культовая реклама «Кофолы»​, которая традиционно транслируется на всех телеканалах накануне Рождества последние 20 лет.

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