Карп, суп и салат. Во сколько обойдется ужин в Чехии в канун Рождества в этом году?

Рыбный суп, карп, картофельный салат и шницель. Блюда, которые традиционно являются частью чешского ужина в канун Рождества, символически напоминают нам о инфляционном скачке этого года. Традиционный ужин подорожает на 19%, потому что в него включены продукты, цены на которые выросли больше всего.

Классические ингредиенты для приготовления праздничных блюд, включая мясо, рыбу, муку, масло, молочные продукты, яйца, овощи, пиво и игристое вино, стоили год назад 1 071 крону, а в этом году такая же покупка обойдется в 1 273 кроны, то есть ужин станет на 202 кроны дороже. Количества ингредиентов в «модельной закупке» будет достаточно для приготовления еды на семью из четырех человек. Расчеты проводились на основе цен, отслеживаемых Чешским статистическим управлением. Эти цены также включают скидки.

Из чего же состоит рождественское меню в этом году? В картофельном салате и кляре для отбивных вы найдете самые дорогие яйца в истории. За год цена упаковки из 10 яиц выросла с 26 до 49 крон. С ростом цен на 89% яйца явно доминируют над всеми продуктами питания в потребительской корзине.

Причина этого — птичий грипп в некоторых европейских странах, выбраковка ферм и, как следствие, нехватка инкубационных яиц. «Миллионы домашних птиц были выбракованы в Европе. Цена в Чешской Республике следует за европейским рынком. Для пополнения популяции потребуется пять месяцев. Возможно, что перед Рождеством яйца станут еще дороже, а после Нового года теоретически могут подешеветь», — сказала Габриэла Длоуха, председатель Союза птицеводов ЧР. Но, по оценкам некоторых заводчиков, размножение возобновится только после Пасхи.

Согласно официальной статистике, Чешская Республика примерно на 85% обеспечивает себя яйцами. Длоуха, однако, утверждает, что в эту цифру входят мелкие хозяйства, и получается, что около половины яиц импортируется в страну.

Однако есть и еще один продукт, который из-за яиц значительно повысил цену рождественского ужина. И это майонез. За год банка майонеза Hellmans подорожала с 75 до 99 крон.

Мука подорожала на 55% по сравнению с прошлым годом. Росту цен на данный продукт способствует неопределенность в отношении мировых поставок из-за войны в Украине. Для приготовления рождественского ужина необходимо совсем немного муки (панировка рыбы, отбивных и загущение супа), поэтому этот товар увеличивает расходы всего на 11 крон. На 13 крон дороже, чем в прошлом году, будет стоить сливочное масло, на 15 крон — сливки, на 11 крон — белый хлеб и почти на 11 крон — растворимый кофе.

Логично, что самым дорогим блюдом в меню является карп, а также свиное мясо. В то время как мясо сейчас можно купить по ценам, близким к прошлогодним, охлажденный карп подорожал на 35 крон за килограмм. Если вы захотите купить карпа прямо на улице, то за килограмм рыбы вы заплатите на 10-20 крон больше, чем в прошлом году.

«Повышение цен соответствует увеличению расходов. В основном на это влияют стоимость кормов, цена топлива, а также повышение цен на энергию», — сказал Рудольф Провазек, председатель совета директоров торговой компании Fish Market.

Самое незначительное подорожание заметно в алкогольной продукции. Sekt Bohemia Demi Sec, самое популярное полусладкое игристое вино в стране, по сравнению с прошлым годом подорожало на 13 крон. Теперь оно стоит 163 кроны, согласно данным Kupi.cz. Со скидками вы сможете приобрести бутылку «Богемки» примерно за 100 крон.

Традиционно на Рождество принято пить пиво, и для многих семей Pilsner Urquell по-прежнему остается классическим выбором. Хорошие новости: даже несмотря на инфляцию по сравнению с прошлым годом всеми любимый Pilsner Urquell подорожал всего на одну крону.

Источник: seznamzpravy.cz

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