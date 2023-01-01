В Чехии отелям не хватает иностранных туристов, а часть ресторанов планируют закрыться

Если туризм перейдет с пониженной ставки НДС в 10% на базовую ставку в 21%, которая рассматривается правительством, гостиницы и рестораны должны будут опять повысить цены. В нынешней ситуации, когда люди пытаются экономить, это будет означать сокращение числа туристов.

Фото: Inna Bystrakova

По словам Вацлава Старека, президента Ассоциации отелей и ресторанов, отели сейчас недополучают примерно 20% туристов. Тем не менее им приходится повышать цены. Чешские рестораны также находятся в затруднительном положении. Около 7% из них находятся на грани закрытия из-за растущих расходов. Еще 53% предприятий воспринимают повышение цен на энергоносители и сырье как угрозу, но пока справляются с ситуацией.

Это следует из опроса, результаты которого представила управляющий директор Data Servis Марсела Шимкова. 40% ресторанов не считают рост цен серьезной проблемой.

По словам Шимковой, в прошлом году цены на энергоносители выросли в среднем на 39% примерно для 84% ресторанов, а цены на напитки выросли на 14% примерно для 81% предприятий. По ее словам, 74% заведений столкнулись в прошлом году с 22-процентным ростом стоимости сырья. Арендная плата выросла на 16% для 28% ресторанов, а расходы на оплату труда увеличились на 14% для примерно 40% заведений.

Растущие расходы отразились на конечных ценах примерно половины ресторанов, при этом 44% заведений были вынуждены сократить свою маржу. 5% предприятий решили сохранить текущие цены и не повышать их. Повышение цен отразилось на росте продаж в ресторанах в прошлом году: в 2019 году средний рост составил 23% по сравнению с годом ранее.

Шимкова сообщила, что рестораны в Праге, Среднечешском крае и Южной Моравии в прошлом году превзошли показатели 2019 года. В основном это были пивные, кафе, бистро и заведения быстрого питания. В среднем посещаемость общепита в Чешской Республике выросла на 16% по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении.

В прошлом году обед в Чехии стоил около 153 крон, что на 22% больше, чем в 2019 году, рассказала Шимкова. Кружка пива в 2022 году стоила около 53 крон, что на 33% больше, чем в 2019 году.

По словам Старека, средняя заполняемость отелей в Чешской Республике в прошлом году снизилась на 21% и составила около 58%. Стоимость номеров осталась почти на том же уровне, что и в 2019 году: в прошлом году номер в Чехии стоил около 2 306 крон за ночь, сказал Старек. При росте стоимости примерно на 60% это означает большое финансовое бремя для владельцев гостиниц и сокращение инвестиций. В 2022 году заполняемость отелей в Праге составляла 58%, а в 2019 году — около 78%.

В прошлом году Чехии не хватило 30% туристов из-за рубежа по сравнению с 2019 годом, в то время как внутренних путешественников стало на 10% больше. «В целом по сравнению с 2019 годом не хватает еще 20% гостей», — указал Старек.

На гостиницы в основном влияет сильный обменный курс кроны по отношению к евро, а также повышение расходов на заработную плату, удорожание энергии и продуктов питания. В будущем отели могут сократить варианты питания. «Завтраки, вероятно, останутся, но что касается обедов и ужинов, которые не заказываются заранее, — здесь я вижу существенное ограничение», — говорит Властислав Шос, генеральный директор сети отелей Olympik Hotels.

В этом году, однако, отели не собираются повышать цены. «Люди будут путешествовать, и если мы не станем неконкурентоспособным островом в центре Европейского союза, то есть если у нас не будет самой высокой ставки НДС в стране по сравнению с 7% в Германии, 10% в Австрии и Словакии, я думаю, у нас есть огромный потенциал для привлечения туристов», — сказал Старек.

Если туризм перейдет с пониженной ставки НДС в 10% на базовую ставку в 21%, которая рассматривается правительством, гостиницам и ресторанам придется повысить цены, предупредил Старек. В нынешней ситуации, когда люди пытаются экономить, это будет означать сокращение числа туристов. В то же время туризм составляет 2% ВВП.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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