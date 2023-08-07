Во втором квартале 2023 г. количество туристов в Чехии выросло из-за беженцев Новости 420on 8 АВГУСТА 2023 14:07 160

Количество чешских туристов выросло на 4%, а иностранных — на 31%. В общую статистику посещений включены данные по гражданам Украины, которые самостоятельно оплачивали свое проживание. «В связи с военным конфликтом на Украине во всех случаях не представлялось возможным различить со стороны операторов размещения, является ли посетитель туристом или беженцем», — говорится в сообщении Чешского статистического управления.





В общей сложности туристы провели в учреждениях размещения 13,8 млн. ночей, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таковы данные, опубликованные во вторник Чешским статистическим управлением.



«Показатели работы средств размещения во втором квартале этого года уже приблизились к результатам до пандемии. Общее количество ночевок было почти таким же, как и в 2019 г. Однако количество ночевок еще не полностью достигло доэпидемического уровня и находилось на уровне 98%», — сообщил Роман Микула из отдела статистики туризма и окружающей среды Чешского статистического управления.



В гостиницах разместился 71% туристов, что на 17,1% больше. 13% туристов разместились в гостевых домах, что на 9,3% больше, чем в прошлом году. В кемпинги в начале туристического сезона прибыло 290 000 человек, что на 0,1% меньше, чем в прошлом году.



Посещаемость выросла во всех регионах Чехии. Помимо Праги, наиболее популярными регионами во втором квартале традиционно были Южная Моравия и Южная Богемия. В годовом исчислении число прибытий увеличилось больше всего в Карловарском крае — на 21,4%, в Праге — на 19,7% и в Оломоуцком крае — на 18,4%.



Традиционно в Чехию приезжали в основном жители Германии. Немцы составляют четверть иностранных туристов, в Чехии их побывало около 637 тыс. человек. Вторую по численности группу составили гости из Словакии, а третье место заняли гости из Польши. Продолжается сокращение числа туристов из стран Азии и России.



Эксперты считают, что во втором квартале туризму в Чехии помогли в основном отложенные отпуска из-за пандемии коронавируса. Но несмотря на то, что туризм во втором квартале был ближе к 2019 году, туристы экономят. «Режим жесткой экономии был и будет еще какое-то время. Пока это проявляется в основном в сокращении сроков пребывания. Аналогичная тенденция прослеживается и в основном летнем сезоне», — отметил Ладислав Веселый, директор портала Slevomat.cz.



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420on рекомендует: Гостиницы, пансионаты и кемпинги Чехии во втором квартале этого года приняли 5,8 млн. туристов, что на 14,3% больше, чем в прошлом году. Среди отдыхающих было 3,2 млн чехов и 2,5 млн иностранных граждан.В общей сложности туристы провели в учреждениях размещения 13,8 млн. ночей, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таковы данные, опубликованные во вторник Чешским статистическим управлением.«Показатели работы средств размещения во втором квартале этого года уже приблизились к результатам до пандемии. Общее количество ночевок было почти таким же, как и в 2019 г. Однако количество ночевок еще не полностью достигло доэпидемического уровня и находилось на уровне 98%», — сообщил Роман Микула из отдела статистики туризма и окружающей среды Чешского статистического управления.В гостиницах разместился 71% туристов, что на 17,1% больше. 13% туристов разместились в гостевых домах, что на 9,3% больше, чем в прошлом году. В кемпинги в начале туристического сезона прибыло 290 000 человек, что на 0,1% меньше, чем в прошлом году.Посещаемость выросла во всех регионах Чехии. Помимо Праги, наиболее популярными регионами во втором квартале традиционно были Южная Моравия и Южная Богемия. В годовом исчислении число прибытий увеличилось больше всего в Карловарском крае — на 21,4%, в Праге — на 19,7% и в Оломоуцком крае — на 18,4%.Традиционно в Чехию приезжали в основном жители Германии. Немцы составляют четверть иностранных туристов, в Чехии их побывало около 637 тыс. человек. Вторую по численности группу составили гости из Словакии, а третье место заняли гости из Польши. Продолжается сокращение числа туристов из стран Азии и России.Эксперты считают, что во втором квартале туризму в Чехии помогли в основном отложенные отпуска из-за пандемии коронавируса. Но несмотря на то, что туризм во втором квартале был ближе к 2019 году, туристы экономят. «Режим жесткой экономии был и будет еще какое-то время. Пока это проявляется в основном в сокращении сроков пребывания. Аналогичная тенденция прослеживается и в основном летнем сезоне», — отметил Ладислав Веселый, директор портала Slevomat.cz.Источник: ct24.ceskatelevize.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz Telegram Facebook Instagram

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