Праздничный грузовик Coca-Cola в 2023: когда он приедет в ваш город

Это захватывающее путешествие начнется 29 ноября в городе Острава и завершится 20 декабря в Яворнике. Обычно программа начинается в 16:00. Через полчаса после старта события, на ярко освещенном грузовике Coca-Cola появится Санта Клаус, чтобы подарить радость и улыбки.





РАСПИСАНИЕ (точные адреса в городах смотрите на официальном сайте):



Острава

Среда

29.11.2023

16:00 — 18:00



Оломоуц

Четверг

30.11.2023

16:00 — 18:00



Млада-Болеслав

Пятница

01.12.2023

16:00 — 18:00



Кромержиж

Пятница

01.12.2023

16:00 — 18:00



Либерец

Суббота

02.12.2023

16:00 — 18:00



Злин

Суббота

02.12.2023

16:00 — 18:00



Литомержице

Воскресенье

03.12.2023

15:00 — 17:00



Брно

Воскресенье

03.12.2023

16:00 — 18:00



Усти-над-Лабем

Понедельник

04.12.2023

16:00 — 18:00



Тржебич

Понедельник

04.12.2023

16:00 — 18:00



Теплице

Вторник

05.12.2023

16:00 — 18:00



Зноймо

Вторник

05.12.2023

16:00 — 18:00



Жатец

Среда

06.12.2023

16:00 — 18:00



Пльзень

Четверг

07.12.2023

16:00 — 18:00



Гораждьовице

Пятница

08.12.2023

16:00 — 18:00



Милевско

Суббота

09.12.2023

16:00 — 18:00



Кралув-Двур-у-Бероуна

Воскресенье

10.12.2023

16:00 — 18:00



Честлице — Ричаны-у-Праги

Понедельник

11.12.2023

16:00 — 18:00



Костелец-над-Черными-лесы

Среда

13.12.2023

16:00 — 18:00



Светла-над-Сазавоу

Четверг

14.12.2023

16:00 — 18:00



Пардубице

Пятница

15.12.2023

16:00 — 18:00



Наход

Воскресенье

17.12.2023

16:00 — 18:00



Градец-Кралове

Понедельник

18.12.2023

16:00 — 18:00



Жамберк

Вторник

19.12.2023

16:00 — 18:00



Яворник

Среда

20.12.2023

16:00 — 18:00





На этом мероприятии вы не только сможете погрузиться в атмосферу праздника, но и внести свой вклад в дело доброты. Для этого достаточно приобрести любой подарок или вкуснейшую закуску из фургона с едой.





Важно отметить, что все средства, собранные от продажи товаров и угощений, будут пожертвованы на поддержку Agentury domácí péče Alice. Это уважаемое агентство, являющееся профессиональной службой Чешского Красного Креста, которая оказывает медицинскую помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями преимущественно на дому.