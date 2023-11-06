ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ЧЕХИИ

Праздничный грузовик Coca-Cola в 2023: когда он приедет в ваш город

Анастасия Князева
8 ноября 2023
17:00
258
В Чехии уже началась подготовка к рождественским праздникам. Спешим сообщить, что сквозь чешские города пройдет удивительное и завораживающее событие — Рождественский грузовик Coca-Cola. Здесь вас ждут увлекательные развлечения, угощения и живая музыка.
Это захватывающее путешествие начнется 29 ноября в городе Острава и завершится 20 декабря в Яворнике. Обычно программа начинается в 16:00. Через полчаса после старта события, на ярко освещенном грузовике Coca-Cola появится Санта Клаус, чтобы подарить радость и улыбки.

РАСПИСАНИЕ (точные адреса в городах смотрите на официальном сайте):

Острава
Среда
29.11.2023
16:00 — 18:00

Оломоуц
Четверг
30.11.2023
16:00 — 18:00

Млада-Болеслав
Пятница
01.12.2023
16:00 — 18:00

Кромержиж
Пятница
01.12.2023
16:00 — 18:00

Либерец
Суббота
02.12.2023
16:00 — 18:00

Злин
Суббота
02.12.2023
16:00 — 18:00

Литомержице
Воскресенье
03.12.2023
15:00 — 17:00

Брно
Воскресенье
03.12.2023
16:00 — 18:00

Усти-над-Лабем
Понедельник
04.12.2023
16:00 — 18:00

Тржебич
Понедельник
04.12.2023
16:00 — 18:00

Теплице
Вторник
05.12.2023
16:00 — 18:00

Зноймо
Вторник
05.12.2023
16:00 — 18:00

Жатец
Среда
06.12.2023
16:00 — 18:00

Пльзень
Четверг
07.12.2023
16:00 — 18:00

Гораждьовице
Пятница
08.12.2023
16:00 — 18:00

Милевско
Суббота
09.12.2023
16:00 — 18:00

Кралув-Двур-у-Бероуна
Воскресенье
10.12.2023
16:00 — 18:00

Честлице — Ричаны-у-Праги
Понедельник
11.12.2023
16:00 — 18:00

Костелец-над-Черными-лесы
Среда
13.12.2023
16:00 — 18:00

Светла-над-Сазавоу
Четверг
14.12.2023
16:00 — 18:00

Пардубице
Пятница
15.12.2023
16:00 — 18:00

Наход
Воскресенье
17.12.2023
16:00 — 18:00

Градец-Кралове
Понедельник
18.12.2023
16:00 — 18:00

Жамберк
Вторник
19.12.2023
16:00 — 18:00

Яворник
Среда
20.12.2023
16:00 — 18:00

На этом мероприятии вы не только сможете погрузиться в атмосферу праздника, но и внести свой вклад в дело доброты. Для этого достаточно приобрести любой подарок или вкуснейшую закуску из фургона с едой.

Важно отметить, что все средства, собранные от продажи товаров и угощений, будут пожертвованы на поддержку Agentury domácí péče Alice. Это уважаемое агентство, являющееся профессиональной службой Чешского Красного Креста, которая оказывает медицинскую помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями преимущественно на дому.
реклама Чехия
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
8 НОЯБРЯ 2023
07:00
639
ШОППИНГ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЧЕХИИ КРИТИКУЕТ АКЦИЮ «ФИАЛА В ГЕРМАНИИ», УКАЗЫВАЯ НА СНИЖЕНИЕ НДС
7 НОЯБРЯ 2023
14:30
742
ПУТЕШЕСТВИЯ
БРЮССЕЛЬ В НЕДОУМЕНИИ, ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА АВИАБИЛЕТЫ
7 НОЯБРЯ 2023
07:00
1165
О ПРАГЕ
LONELY PLANET СОСТАВИЛА РЕЙТИНГ ГОРОДОВ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ В 2024 ГОДУ. ЕСТЬ ЛИ ТАМ ПРАГА?
6 НОЯБРЯ 2023
21:30
1127
О ПРАГЕ
С НАЧАЛА НОЯБРЯ В МЕТРО ТЕСТИРУЮТ НОВЫЕ СХЕМЫ СТАНЦИЙ — НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
18:00
На шаг ближе к экологии и экономии: Когда заработают пункты приема ПЭТ-бутылок и железных банок
15:30
Умнее и еще дешевле. Что умеет новый GPT-4 Turbo
14:00
Берегите детей: Порно и насилие в WhatsApp-группе, создателей все еще ищут
13:00
Скоро Air Bank позволит обычным клиентам инвестировать в акции и ETF
11:30
Хакеры уже выманили у жителей Чехии около миллиарда крон, но главная афера впереди
10:00
Чехия получила дипломатическую пощечину от Нигерии. Пора пересмотреть свою внешнюю политику, советуют эксперты
08:30
Профсоюзы Чехии проведут однодневную забастовку в школах. К чему готовиться родителям?
07:30
Уже в ноябре: «Ляпис Трубецкой» выступит в Праге и Брно
07:00
Продовольственная палата Чехии критикует акцию «Фиала в Германии», указывая на снижение НДС
23:00
Врачи в Мотоле провели уникальную операцию трехмесячной девочке