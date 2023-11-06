Праздничный грузовик Coca-Cola в 2023: когда он приедет в ваш город
8 ноября 2023
17:00
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В Чехии уже началась подготовка к рождественским праздникам. Спешим сообщить, что сквозь чешские города пройдет удивительное и завораживающее событие — Рождественский грузовик Coca-Cola. Здесь вас ждут увлекательные развлечения, угощения и живая музыка.
Это захватывающее путешествие начнется 29 ноября в городе Острава и завершится 20 декабря в Яворнике. Обычно программа начинается в 16:00. Через полчаса после старта события, на ярко освещенном грузовике Coca-Cola появится Санта Клаус, чтобы подарить радость и улыбки.
РАСПИСАНИЕ (точные адреса в городах смотрите на официальном сайте):
Острава
Среда
29.11.2023
16:00 — 18:00
Оломоуц
Четверг
30.11.2023
16:00 — 18:00
Млада-Болеслав
Пятница
01.12.2023
16:00 — 18:00
Кромержиж
Пятница
01.12.2023
16:00 — 18:00
Либерец
Суббота
02.12.2023
16:00 — 18:00
Злин
Суббота
02.12.2023
16:00 — 18:00
Литомержице
Воскресенье
03.12.2023
15:00 — 17:00
Брно
Воскресенье
03.12.2023
16:00 — 18:00
Усти-над-Лабем
Понедельник
04.12.2023
16:00 — 18:00
Тржебич
Понедельник
04.12.2023
16:00 — 18:00
Теплице
Вторник
05.12.2023
16:00 — 18:00
Зноймо
Вторник
05.12.2023
16:00 — 18:00
Жатец
Среда
06.12.2023
16:00 — 18:00
Пльзень
Четверг
07.12.2023
16:00 — 18:00
Гораждьовице
Пятница
08.12.2023
16:00 — 18:00
Милевско
Суббота
09.12.2023
16:00 — 18:00
Кралув-Двур-у-Бероуна
Воскресенье
10.12.2023
16:00 — 18:00
Честлице — Ричаны-у-Праги
Понедельник
11.12.2023
16:00 — 18:00
Костелец-над-Черными-лесы
Среда
13.12.2023
16:00 — 18:00
Светла-над-Сазавоу
Четверг
14.12.2023
16:00 — 18:00
Пардубице
Пятница
15.12.2023
16:00 — 18:00
Наход
Воскресенье
17.12.2023
16:00 — 18:00
Градец-Кралове
Понедельник
18.12.2023
16:00 — 18:00
Жамберк
Вторник
19.12.2023
16:00 — 18:00
Яворник
Среда
20.12.2023
16:00 — 18:00
На этом мероприятии вы не только сможете погрузиться в атмосферу праздника, но и внести свой вклад в дело доброты. Для этого достаточно приобрести любой подарок или вкуснейшую закуску из фургона с едой.
Важно отметить, что все средства, собранные от продажи товаров и угощений, будут пожертвованы на поддержку Agentury domácí péče Alice. Это уважаемое агентство, являющееся профессиональной службой Чешского Красного Креста, которая оказывает медицинскую помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями преимущественно на дому.
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