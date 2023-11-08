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Пражскому зоопарку нужна Арктика. Иначе он попрощается с белыми медведями

Новости 420on
13 ноября 2023
14:30
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Если Пражский зоопарк хочет продолжить разведение белых медведей, то, по мнению его директора Мирослава Бобека, необходимо построить новую экспозицию для зверей, характерных для северного полярного региона. «Арктика», в которой также будут обитать тюлени и некоторые другие арктические животные, должна быть построена в верхней части сада, расположенной через дорогу от павильона «Джа».
 
В будущем в этом районе должен останавливаться трамвай, соединяющий Прагу 6 и Прагу 8. Сегодня на этой территории располагаются помещения зоопарка и вольеры для копытных животных. 
 
Разведение белых медведей имеет давние традиции в пражском зоопарке. «В этом здании, где мы сидим, во время войны был искусственно выведен белый медведь. Это был огромный успех», — отмечает директор сада Мирослав Бобек. 
 
В 1947 году родилась Полярка — первая белая медведица, выращенная до взрослого состояния в Пражском зоопарке. Самка дала свое имя популярному мороженому. 

 «Медведи — самые очевидные жертвы глобального потепления, изменения климата. Это тоже повод говорить о них, показывать их. Но если мы хотим, чтобы они продолжали существовать, мы должны построить для них совершенно новую экспозицию», — заявил Бобек. 
 
Нынешнее здание было построено в 30-х годах. «Оно слишком маленькое, помещения не соответствуют требованиям, расположено на юго-востоке, поэтому солнце сильно освещает его, — заявил он. — Зверям нужно новое помещение, соответствующее современным стандартам». 
 
«А это чрезвычайно сложно. Нужны большие бассейны, большие вольеры», — говорят эксперты. «Арктика» будет действительно гигантским сооружением, отмечает директор зоопарка. «В финансовом отношении — примерно в четыре раза больше», — сравнил он новый проект с отрывшимся в прошлом году заповедником «Джа», где нашли новый дом популярная группа горилл и другие животные. Его стоимость составила около 300 000 000 крон. Таким образом, на новый проект будет потрачено более миллиарда крон. 
 
Решение о том, будет ли Пражский городской совет финансировать строительство, примут в ближайшее время. По словам Бобека, проект поддерживают мэр Богуслав Свобода (ODS) и его заместитель Яна Комрскова. «У нас есть разрешение на строительство, документация для выбора подрядчика. Прежде чем начнется процесс выбора, нам необходимо утвердить деньги», — сказал он. 
 
Если все пройдет гладко, в конце этого года сад приступит к поиску застройщика, а зимой начнет обустраивать строительную площадку. Работы займут четыре года. Если деньги от города не поступят, то новая экспозиция не появится и зоопарку придется распрощаться с белыми медведями. 
 
В зоопарке сейчас остался только один белый медведь. Несколько недель назад ветеринарам пришлось усыпить медведицу Берту из-за неизлечимого рака. Европейский координатор зоопарка по разведению медведей обсуждает возможную новую партнершу для самца Тома. 
 
В марте будут открыты новые загоны для лошадей Пржевальского, что завершит первую часть реконструкции «Равнины» в верхней части комплекса. Новые вольеры будут дополнены выставкой, посвященной перевозке лошадей Пржевальского, которых зоопарк вернул в Западную Монголию. 
 
Пространство, оставленное белыми медведями, предполагается использовать для орангутангов из близлежащих индонезийских джунглей, которые будут проникать туда через тоннель над дорогой. 
зоопарк Прага животные
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