Прага — четвертый самый богатый регион в ЕС

«Прага заняла четвертое место в региональном рейтинге ЕС по ВВП на душу населения в 2022 году», — сказал Петр Дуфек, главный экономист Banka Creditas.

Два региона в Ирландии и Люксембурге опередили чешскую столицу. Однако, по его словам, Прага значительно опережает остальные регионы Чехии, поскольку ее ВВП на душу населения более чем в два раза превышает национальный.

По словам экономиста, Прага выигрывает от расположения штаб-квартир крупных компаний. Ее отрыв от других регионов растет. «За последние девять лет ВВП на душу населения здесь рос быстрее, чем в остальных частях страны», — сказал Дуфек.

Он привел сравнение со столицей Германии. «Берлин по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составляет 60% от Праги, а вся Германия на 30% выше Чехии», — сказал он.

Братислава проигрывает

Еще более интересным, по его словам, является сравнение с Братиславой, которая в 2013 году опережала Прагу. Согласно последним данным, Братислава находится на уровне 71% от Праги, а ее ВВП на душу населения за последние девять лет вырос на символические 2%. Прага за тот же период выросла на 48%.

По словам Дуфека, это вписывается в общую тенденцию, согласно которой Чехия отдаляется от Словакии. «Если в 2012 году Словакия находилась на уровне 92% от Чехии, то в 2022 году она не дотягивает до 80%», — сказал он.

Он добавил, что ВВП на душу населения — это интересный показатель, отражающий уровень экономики, но он не дает полного представления об уровне жизни в том или ином регионе. То есть, обусловлен ли рост ВВП ростом уровня жизни или доходностью компаний. С другой стороны, он демонстрирует значительные региональные различия в каждой стране и подсказывает, куда следует направить экономическую политику.