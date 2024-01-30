Прага — четвертый самый богатый регион в ЕС
21 февраля 2024
08:00
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Столица Чехии обогнала Брюссель, Париж и Берлин. Прага — одно из самых богатых мест в Евросоюзе, согласно данным Евростата.
«Прага заняла четвертое место в региональном рейтинге ЕС по ВВП на душу населения в 2022 году», — сказал Петр Дуфек, главный экономист Banka Creditas.
Два региона в Ирландии и Люксембурге опередили чешскую столицу. Однако, по его словам, Прага значительно опережает остальные регионы Чехии, поскольку ее ВВП на душу населения более чем в два раза превышает национальный.
По словам экономиста, Прага выигрывает от расположения штаб-квартир крупных компаний. Ее отрыв от других регионов растет. «За последние девять лет ВВП на душу населения здесь рос быстрее, чем в остальных частях страны», — сказал Дуфек.
Он привел сравнение со столицей Германии. «Берлин по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составляет 60% от Праги, а вся Германия на 30% выше Чехии», — сказал он.
Братислава проигрывает
Еще более интересным, по его словам, является сравнение с Братиславой, которая в 2013 году опережала Прагу. Согласно последним данным, Братислава находится на уровне 71% от Праги, а ее ВВП на душу населения за последние девять лет вырос на символические 2%. Прага за тот же период выросла на 48%.
По словам Дуфека, это вписывается в общую тенденцию, согласно которой Чехия отдаляется от Словакии. «Если в 2012 году Словакия находилась на уровне 92% от Чехии, то в 2022 году она не дотягивает до 80%», — сказал он.
Он добавил, что ВВП на душу населения — это интересный показатель, отражающий уровень экономики, но он не дает полного представления об уровне жизни в том или ином регионе. То есть, обусловлен ли рост ВВП ростом уровня жизни или доходностью компаний. С другой стороны, он демонстрирует значительные региональные различия в каждой стране и подсказывает, куда следует направить экономическую политику.
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