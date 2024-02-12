Власти ошиблись, разрешив в центре Праги строительство зданий Захи Хадид. Но уже ничего не изменить

Автор жалоб, ассоциация Arnika, заявила в пресс-релизе, что в офисных зданиях ничего не изменится, но решение может быть использовано в качестве основы для других споров между гражданами и ассоциациями и властями.





«Раньше мы могли бороться за то, чтобы здание не было таким громоздким, и за то, чтобы на участке было больше зелени. Но здание уже стоит, и Penta использовала участок по максимуму. Очевидно, что власти сыграли на руку Penta — только мы не знаем, было ли это сделано намеренно», — говорит Анна Винкларкова из Arnika.





«Центр города стал жертвой частной компании с неоднозначной репутацией, и решение суда, к сожалению, на данный момент превращается в простое академическое упражнение», — продолжает Винкларкова.





По мнению Высшего административного суда, виноваты как муниципалитет, который выступал ответчиком в административных судах, так и строительное управление «Прага 1».





«Решения как ответчика, так и строительного управления не подлежат пересмотру из-за отсутствия оснований для вывода о том, что проект не подлежит (не должен был подлежать) как минимум процедуре обнаружения, а впоследствии и оценке воздействия на окружающую среду», — говорится в одном из постановлений ВАС.





Спор тянется с 2020 года, когда строительное бюро «Прага 1» выдало решение о зонировании для строительства многофункционального здания. Комплекс на улице На Флоренци уже прошел экологическую экспертизу в 2017 году, поэтому общественные организации должны были участвовать и в последующем процессе получения разрешения.





Однако, по мнению Arnika, инвестор внес незначительные изменения, избежав таким образом как оценки воздействия, так и участия ассоциаций, которые указывали на негативные стороны громоздкой постройки. Arnika защищала свою позицию в Муниципальном суде Праги, но преуспела только в Верховном административном суде.





Теперь муниципалитет должен пересмотреть вопрос о том, была ли необходима оценка воздействия и должна ли была общественность участвовать в процессе выдачи разрешения. SJC также поднял вопрос о том, подлежал ли проект процедуре оценки по сути автоматически, по закону, из-за характера строительства.





«То есть, является ли проект коммерческим комплексом или торговым центром с общей застроенной площадью не менее 6 000 квадратных метров. В этой связи было бы уместно прокомментировать вопрос о том, является ли здание, содержащее большое количество отдельных магазинов с собственными входами в пределах одного здания, также торговым комплексом», — говорится в решении SJC.





Arnika считает, что решение суда свидетельствует о слабой позиции городской администрации по отношению к застройщикам и недооценке ситуации. «Мы верим, что подобные случаи помогут изменить поведение городских властей и в будущем требовать от частных застройщиков гораздо больше», — сказал Вацлав Орцигр из Arnika.





Работы по возведению зданий с золотым фасадом, ставших предметом спора, были завершены компанией Penta Real Estate осенью прошлого года. Строительство заняло более двух с половиной лет. Общая сумма инвестиций составила 2,5 миллиарда крон. Компания инвестирует еще больше средств в ближайшие районы.