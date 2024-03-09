Подождите минутку — и вы поддержите Национальный день без спешки

Чешская ассоциация страховых компаний поддерживает информационную инициативу, цель которой — донести до людей, что «не все является чрезвычайной ситуацией, из-за которой стоит рисковать жизнью на чрезмерной скорости», что не нужно так спешить за рулем и можно отложить свои обычные дела на несколько минут.





Инициатива подчеркивает количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых становится превышение скорости. К акции присоединяются десятки учреждений и компаний, а движение апостолов на пражских астрономических часах на Староместской площади также будет остановлено на несколько минут в качестве символа.





«Каждый час на астрономических часах происходит шествие апостолов, то есть 12 фигур, появляющихся в окне. Этот механизм будет символически приостановлен, и фигурка Смерти на часах зазвонит в колокол 138 раз за каждую жизнь, потерянную в прошлом году при превышении скорости. Следует добавить, что астроному придется приводить механизм в действие вручную», — сказал Вит Хофман, пресс-секретарь пражской мэрии.





«Предсказание, гласящее, что если все астрономические часы остановятся сами по себе, то произойдет катастрофа, не сбудется», — добавил он.