Подождите минутку — и вы поддержите Национальный день без спешки
3 апреля 2024
13:00
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Ни для кого не секрет, что в наше время все спешат. Поэтому в среду, 3 апреля, в рамках национальной инициативы «День без спешки» людям стоит сбавить темп и не спешить без необходимости, особенно за рулем. В 10 часов утра о дне без спешки напомнили и Пражские астрономические часы.
Чешская ассоциация страховых компаний поддерживает информационную инициативу, цель которой — донести до людей, что «не все является чрезвычайной ситуацией, из-за которой стоит рисковать жизнью на чрезмерной скорости», что не нужно так спешить за рулем и можно отложить свои обычные дела на несколько минут.
Инициатива подчеркивает количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых становится превышение скорости. К акции присоединяются десятки учреждений и компаний, а движение апостолов на пражских астрономических часах на Староместской площади также будет остановлено на несколько минут в качестве символа.
«Каждый час на астрономических часах происходит шествие апостолов, то есть 12 фигур, появляющихся в окне. Этот механизм будет символически приостановлен, и фигурка Смерти на часах зазвонит в колокол 138 раз за каждую жизнь, потерянную в прошлом году при превышении скорости. Следует добавить, что астроному придется приводить механизм в действие вручную», — сказал Вит Хофман, пресс-секретарь пражской мэрии.
«Предсказание, гласящее, что если все астрономические часы остановятся сами по себе, то произойдет катастрофа, не сбудется», — добавил он.
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