Сеть бургерных Wendy’s хочет выйти на чешский рынок
11 апреля 2024
14:00
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Американские сети быстрого питания Wendy’s и Rave Restaurant Group, управляющая Pie Five и Pizza Inn, хотят выйти в Центральную Европу, в том числе в Чехию. Сейчас они ищут партнеров для управления франшизами в этой стране. Презентация франшиз состоялась в среду в посольстве США в Праге.
Wendy’s — третья по величине сеть ресторанов быстрого питания с бургерами в мире, насчитывающая более 7 000 точек. Компания наиболее известна своими гамбургерами и острыми куриными сэндвичами.
«Мы ищем франчайзи, чтобы предложить наше популярное меню и исключительный опыт питания клиентам на чешском рынке», — говорится в заявлении компании на сайте посольства.
Pie Five предлагает пиццу, приготовленную из свежих ингредиентов на заказ менее чем за пять минут.
После успешного выхода на рынок в прошлом году луизианской сети быстрого питания Popeyes в этом году ожидается экспансия в Чехию еще одной известной американской сети быстрого питания Five Guys. Последняя специализируется на бургерах с большим количеством мяса по несколько более высоким ценам. Первый филиал должен открыться в Праге на улице Národní třída в помещении реконструированного универмага Máj. Реконструкция должна быть завершена к началу лета.
Франчайзинговых операторов в Чехии ищут не только сети быстрого питания, но и, например, сеть отелей Wyndham Hotels & Resorts. В ее портфолио более 20 гостиничных брендов, включая Baymont, Days Inn, La Quinta, Ramada, Travelodge и Wyndham.
Наконец, американская компания Mobile Outfitters, производящая аксессуары для мобильных телефонов, такие как защитные пленки, также ищет партнеров.
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