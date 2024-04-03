Курьеры Wolt и Foodora в Праге протестовали против снижения оплаты за работу

Как сообщает корреспондент CTK, в акции протеста приняли участие около 15 недовольных курьеров, которые подписали петицию. Из-за низкой явки организаторы решили отменить запланированный марш к штаб-квартирам WOLT и Foodora, где они должны были изложить свои требования представителям обеих платформ.





Курьеры в центре Праги выразили свое несогласие с так называемой динамической системой вознаграждений, которая, по их словам, непрозрачна и сокращает их доходы. Один из организаторов, Лукаш Червены, отметил сегодня, что два года назад в компании WOLT при фиксированной системе оплаты труда его валовой заработок составлял 5 000 чешских крон в день. После введения динамической системы вознаграждения он зарабатывает около 3 000 чешских крон, сказал он, добавив, что обычно доставляет еду и продукты по 12 и более часов в день.





Компания Wolt регулярно оценивает степень удовлетворенности курьеров на основе их отзывов, сообщила сегодня Чешскому агентству новостей пресс-секретарь Wolt Яна Ярошова. "В последнем опросе, в котором приняла участие половина всех курьеров-партнеров, 65% из них выразили удовлетворение или большое удовлетворение своей работой, в то время как отношение 22% респондентов было нейтральным", - сказала Ярошова. По ее словам, компания ожидает, что показатели будут улучшаться. "Конечно, мы уважаем право организаторов выражать свое свободное мнение", - добавила она.





По словам начальника отдела логистики Томаша Кичека, Foodora регулярно организует встречи с курьерами. "Последние такие встречи состоялись 11 и 15 апреля", - сказал он агентству ČTK. По словам протестующих курьеров, на четверг, 25 апреля, запланирована очередная встреча с руководством. "Большинство наших партнеров-курьеров очень ценят гибкость и независимость этого вида занятости, что подтверждают результаты нашего опроса", - сказал Кычек. По его словам, в ходе опроса 87% курьеров заявили, что хотели бы продолжать работать в качестве фрилансеров.





Курьеры Wolt уже в третий раз протестуют против динамичной системы оплаты труда. Ранее компания заявляла, что новая модель вознаграждения направлена на достижение более справедливой оплаты. Вместе с этим она также заявляла, что рассчитывает на скорое увеличение доходов. Однако этого не произошло, утверждают курьеры Woltu.





В своей петиции недовольные курьеры и фудоры Woltu требуют увеличения вознаграждения, минимальной стоимости контракта, а также прозрачной и своевременной информации об организационных изменениях и вознаграждениях. В петиции они просят прекратить постоянный набор курьеров. Они хотят, чтобы Foodora перестала штрафовать курьеров за отказ от заказов по заниженной стоимости. Ранее они заявили, что требуют минимальную ставку в 80 крон за доставленный заказ, прозрачную компенсацию расстояния и сумму в 20 крон за каждый пройденный километр.





Технологический стартап Wolt был основан в 2014 году в Финляндии. Сейчас он работает в 27 странах. На чешский рынок Wolt вышел в 2018 году, и в настоящее время 7 000 его партнеров-курьеров доставляют еду в 44 чешских городах. Компания Foodora, чешская платформа доставки еды, была основана в 2012 году под названием Dáme jídlo. В настоящее время она осуществляет доставку в 189 чешских городах.