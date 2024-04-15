В пражском зоопарке родился редкий суматранский орангутанг
3 мая 2024
22:00
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В четверг, 2 мая, вскоре после полудня в Пражском зоопарке родился суматранский орангутанг. Это первый детеныш 11-летней самки Дири, которая также родилась в пражском зоопарке. Отец — 22-летний самец Паги.
Павильон «Индонезийские джунгли» остается открытым, так что посетители уже сейчас могут увидеть редкое пополнение своими глазами.
Малыш, пол которого пока неизвестен, по первым наблюдениям, уже пил молоко матери.
«Маленький орангутанг родился в тот день, когда самке гориллы Моби исполнилось четыре месяца и когда прошло всего три недели с момента рождения другого детеныша гориллы. Невероятно, что я могу объявить о рождении третьей в этом году исчезающей обезьяны в Пражском зоопарке», — прокомментировал Мирослав Бобек, директор Пражского зоопарка.
Орангутангов разводят в Пражском зоопарке практически непрерывно с 1961 года. До сих пор последним малышом, родившимся в мегаполисе, был самец пустакавана по кличке Кави, которому в ноябре этого года исполнится четыре года. Он живет в павильоне вместе со своей матерью Мавар. Их можно будет увидеть в открытом вольере в пятницу и в течение всех выходных.
Дири, Паги и их новорожденный живут в соседнем помещении на верхнем этаже павильона «Индонезийские джунгли».
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