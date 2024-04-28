На здание торгового центра Máj в Праге устанавливают скульптуры бабочек Давида Черны
18 мая 2024
16:00
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На фасад здания торгового центра 18 мая стали монтировать работу скульптора Давида Черны. Скоро здесь можно будет увидеть две движущиеся скульптуры бабочек фиолетового и синего цветов, фюзеляжи которых будут имитировать истребители Spitfire. Размах крыльев бабочек превышает десять метров.
Работа должна стать данью уважения чехословацким летчикам, сражавшимся на Второй мировой войне.
Инсталляция вызывает споры и интерес в последние недели, в том числе после дебатов на чешском телевидении, где куратор Пражской городской галереи Мария Фолтынова послала художника на три буквы сразу после интервью о плане установки скульптур на здании 70-х годов. Он ответил ей тем же. Микрофоны зафиксировали это.
Торговый центр Máj, реконструкция которого началась прошлым летом, откроется для посетителей в июне. Реконструкцию проводит строительная компания Metrostav, и ее стоимость составит около 4 миллиардов крон. В новом ТЦ Máj покупатели найдут, например, супермаркет Tesco, аптеки, аптечные пункты, кафе, магазин косметики и винный магазин.
Здесь также будет аркада с так называемым хрустальным небом и эскалаторный зал. На третьем и четвертом этажах расположится многофункциональная развлекательная зона для детей старше 12 лет, пятый этаж будет предназначен в основном для родителей с маленькими детьми, а шестой этаж будет обслуживать, в частности, школы и детские сады и будет посвящен истории Праги.
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