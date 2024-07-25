Огромная игровая площадка на крыше обновленного торгового центра Máj исчезнет. Там будет парковка
12 августа 2024
22:00
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Владелец недавно реконструированного пражского торгового центра Máj уберет с крыши здания детскую площадку, которая была создана там без разрешения. Об этом сообщила Каролина Шнейдарова, пресс-секретарь администрации Праги 1. В соответствии с первоначальным разрешением на строительство и согласованием, крыша будет использоваться для парковки.
ТЦ принадлежит компании Amadeus Real Estate и открылся в июне после полной реконструкции. Дизайн интерьеров и наружные скульптуры художника Давида Черны вызвали критику.
По словам пресс-секретаря, в пятницу строительное управление Праги 1 получило от инвесторов отзыв заявки на дополнительное разрешение, которое первоначально должно было узаконить открытую детскую площадку.
Все игровые элементы площадки будут демонтированы, демонтаж уже ведется и будет завершен не позднее конца сентября. Терраса, о которой идет речь на пятом этаже, будет преобразована в парковку для автомобилей.
Мартин Клан, член правления Amadeus Real Estate, ранее рассказал изданию Hospodářské noviny, что ошибка произошла по вине подрядчика детской площадки.
«Он, очевидно, неправильно расценил установку мобильных игровых элементов на крыше как изменение, не связанное со строительством, которое обычно не подлежит разрешению», — сказал он.
В конце июня строительные власти начали процедуру демонтажа конструкции, и в течение 10-дневного периода возражений застройщик обратился за дополнительным разрешением на строительство, которое впоследствии отозвал.
ТЦ Máj в центре Праги открылся для посетителей 24 июня после примерно двухлетней реконструкции. Реконструкция обошлась в 4,5 миллиарда чешских крон. На девяти этажах расположены магазины, рестораны, развлекательные центры и смотровая площадка на крыше.
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