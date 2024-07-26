Primark в Чешской Республике в убытке, но открывает новый магазин в Праге

Продажи, напротив, выросли на 62 % и составили около 1,65 млрд чешских крон. Это следует из финансовых отчетов компании.





Сеть магазинов Primark откроет свой первый магазин в Чехии в июне 2021 года в Праге и еще один в сентябре 2022 года в Брно. Этой зимой компания планирует открыть новый магазин в пражском торговом центре Metropole Zličín, сообщили ее представители. Primark является частью транснациональной группы Associated British Foods.





«Так как бизнес борется с некоторыми инфляционными последствиями, Primark принял решение не перекладывать на плечи покупателей увеличение расходов на материалы, цепочки поставок и персонал. В результате прибыль за год снизилась по сравнению с предыдущим годом», — заявили представители Primark в понедельник.





В прошлом году в компании Primark работало в среднем 460 человек, в то время как в 2021/2022 финансовом году их было 314. Расходы на персонал, которые помимо заработной платы включают также социальные взносы, медицинское страхование и льготы для сотрудников, выросли почти на 87 процентов по сравнению с прошлым годом и составили 190,07 миллиона крон.





В 2022/2023 финансовом году сеть управляла 432 магазинами в 16 странах, что на 24 магазина больше, чем годом ранее. Компания утверждает, что в ней работает более 70 тыс. человек.





Скорректированная операционная прибыль компании Associated British Foods (AB Foods) в первом полугодии текущего финансового года выросла на 39 процентов до 951 млн фунтов стерлингов (около 27,9 млрд фунтов стерлингов). Рост был обусловлен восстановлением рентабельности как розничных продаж, так и пищевых операций, сообщила компания ранее. Сеть Primark вносит наибольший вклад в прибыль группы.





Операционная прибыль Primark выросла на 46 процентов до 508 миллионов фунтов стерлингов. Выручка выросла на 7,5 процента до 4,5 млрд фунтов стерлингов. Этому способствовал продолжающийся рост торговых площадей.





AB Foods специализируется на переработке продуктов питания и розничной торговле. Подразделение является одним из крупнейших в мире производителей сахара и пекарских дрожжей, а также крупным производителем других ингредиентов, включая эмульгаторы, ферменты и лактозу. Бренды компании включают Mazola, Ovaltine, Ryvita, Jordans, Kinsmill и Twinings. Компания ведет значительную деятельность в Европе, Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Австралии. В 55 странах мира работают 133 000 сотрудников.





