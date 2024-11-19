Встречи менеджеров приносят Чехии миллиарды. Прага привлекает организаторов международных конгрессов и конференций

Чехия как одно из самых востребованных направлений в мире? Похоже, так думают организаторы конгрессов и конференций. По данным Международной ассоциации конгрессов и конгрессов (ICCA), в 2023 году Чехия заняла 19-е место в рейтинге самых популярных в мире мест проведения конференций в таблице, в которой названо 97 стран. Россия на данный момент находится на последнем месте.





Еще лучшую позицию занимает Прага, которая сохранила пятое место среди европейских городов и шестое в мире, при этом оценивалось 332 города. Последней в этой таблице является канадская Виктория.





MICE-туризм, то есть конгрессный и инсентив-туризм (случаи, когда работодатель отправляет сотрудников в «командировки», не желая от них никакой работы), привлекает в Чехию участников различных конгрессов, конференций и корпоративных мероприятий. В то же время он приносит стабильный доход чешской экономике благодаря расходам на проживание, питание, транспорт и другие услуги.





«Конгрессный туризм является ключевым для Чехии. Это помогает регионам, поддерживая местный бизнес, увеличивает спрос на специализированные услуги, положительно влияет на занятость и способствует долгосрочной стабильности внутреннего туризма. И последнее, но не менее важное: это играет важную роль в распространении информации о Чешской Республике как привлекательном месте для бизнеса и инноваций», — говорит Франтишек Рейсмюллер, директор Чешского туристического бюро — CzechTourism.





Прага привлекает памятниками и сетью общественного транспорта





По данным Чешского статистического управления, в прошлом году в Чешской Республике было проведено в общей сложности 12 000 конференций. Большинство из них состоялось в столице, где конгрессная индустрия вновь набирает обороты после пандемии.





В 2023 году, по данным Пражского конгресс-бюро, всего в Праге было проведено 4889 конгрессов и конференций, на которых присутствовало 691 103 делегата. Это представляет собой рост в годовом исчислении на 25 и 12 процентов. Однако превзойти рекорд 2019 года, то есть допандемические значения, ему так и не удалось.





«По количеству делегатов мы находимся на почти 97 процентах показателей 2019 года, но по количеству мероприятий мы находимся только на 82 процентах», — сказал Роман Мушка, директор Пражского конгресс-бюро, организация, официально освещающая конгрессную индустрию Праги.





«Эти данные лишь подтверждают тенденцию последних лет, когда съездов и конференций проводится меньше, но с гораздо большим участием делегатов. Из нашей статистики мы видим, что количество мероприятий, в которых принимают участие 500 и более делегатов, увеличивается из года в год. При этом средняя продолжительность мероприятия также увеличивается, в основном за счет скачка количества встреч, продолжающихся четыре и более дней, и уменьшения более коротких, преимущественно двухдневных мероприятий», — добавляет он.





В Праге в прошлом году традиционно доминировали корпоративные мероприятия, на которые пришлось 81 процент всех мероприятий. Большинство мероприятий — а именно 62 процента — прошли в форме съездов и конференций.





По словам директора по бизнесу и маркетингу Пражского конгресс-центра Романа Совяка, люди хотят встретиться, но не всегда могут прийти на конгресс лично.





«Поэтому наиболее распространенной формой мероприятий является личная встреча с возможностью трансляции или записи. Участники, которые не приезжают лично, могут присоединяться к конференциям или конгрессам удаленно или воспроизводить записанный контент за определенную плату. «Устойчивое развитие также является тенденцией: организаторы подчеркивают минимально возможный углеродный след мероприятия», — объясняет он.





По словам пресс-атташе Пражского конгресс-бюро Ханы Крейбиховой, Прага является популярным местом проведения конгрессов и конференций по нескольким причинам.





«Тем не менее, он легко доступен и хорошо оснащен продуктами и услугами индустрии конгрессов. Что особенно привлекательно, так это сочетание исторического ядра города с сохранившимися памятниками ЮНЕСКО с самой современной частью города, обеспечивающей высокотехнологичные возможности даже для самых требовательных мероприятий. Преимуществом Праги также является ее компактность: перемещение между отдельными конгресс-залами происходит быстро и легко благодаря отличному местному общественному транспорту», ​​— объясняет он.





По ее словам, к самым большим пространствам в Праге относятся PVA Letňany, которая в основном используется для выставок, Пражский конгресс-центр и арена O2, подходящая для проведения мероприятий конгрессного типа. Выставочный центр в Голешовице затем используется для проведения самых разных мероприятий.





Однако, по словам бизнес-директора Czech Inn Hotels Марека Буры, Праге еще есть куда совершенствоваться. По сравнению с конкурирующими направлениями, такими как Вена и Будапешт нам не хватает более современной инфраструктуры, большего количества прямых рейсов и большего количества крупных городских мероприятий, концертов или спортивных мероприятий. Прага должна работать по этим направлениям, считает он.





Миллиарды в бюджете





Конгрессы имеют значительную экономическую выгоду, поскольку посетители конгрессов тратят в Чехии как минимум в 2,5 раза больше, чем обычные туристы.





Анализ конгрессной индустрии, проведенный Пражским конгресс-бюро, показывает, что объем продаж конгрессов и конференций в Праге в 2023 году достигнет от 34,3 до 46,6 миллиардов крон.





«Доходы в государственный бюджет от этих мероприятий составили от 7,5 до 10,2 миллиарда крон. Что касается занятости, то количество рабочих мест, созданных в результате конгрессов и конференций, прошедших в Праге в 2023 году, составило от 21,1 до 28,6 тыс.», — добавляет Крейбихова.





Но популярен и Южноморавский край. По словам Элишки Кржижовой из Брненского конгресс-бюро, это связано главным образом с тем, что город расположен между тремя столицами — Прагой, Братиславой и Веной, что идеально подходит для проведения конгрессов. В городах работают крупные корпоративные компании, из них также легко добраться до Южной Моравии.





«Кроме того, наши университеты, стартапы, инновационные центры и технологические центры выполняют абсолютно необходимую научную и медицинскую работу, которая имеет ключевое значение не только для Чешской Республики, но и для всего мира», — перечисляет Кржижова.





По ее словам, место проведения конкретных мероприятий зависит от масштаба мероприятия и требований клиента, но чаще всего они проводятся в Брно в помещениях конференц-отелей, особенно четырехзвездочных. Он также упоминает, например, гостиницы в Микулове.





«Конечно, BVV (Брненские ярмарки) также используется для проведения различных выставочных мероприятий или более крупных конференций с участием около 1000 и более человек», — добавляет Кржижова.





Организаторы любят отели





По статистике Пражского конгресс-бюро, большая часть прошлогодних мероприятий, почти 65 процентов, прошла в средствах массового размещения. Например, только в сети Czech Inn Hotels в течение 2023 года состоялось почти тысяча мероприятий, говорит Боура. Организация мероприятий в отелях — долгосрочная тенденция.





В конгресс-центрах было проведено 16 процентов мероприятий (261 состоялось в Пражском конгресс-центре в 2023 году), а оставшаяся часть прошла в университетских помещениях или общественных залах.





Но интерес организаторов конгрессов и конференций требует постоянных инноваций. Поэтому ряд центров и пространств либо строятся, либо реконструируются. По словам Крейбиховой, в Праге скорее реконструкция, совершенно новых пространств создается не очень много.





«Например, строящийся отель Fairmont Golden Prague (бывший Интерконтиненталь), недавно открывшийся на Вацлавской площади отель W Prague (бывший Гранд Отель Европа) или The Cloud One возле вокзала Масарика, один из немногих, построенных совершенно новый дизайн. Мы, безусловно, можем упомянуть продолжающуюся реконструкцию и открытие новых многофункциональных пространств в Выставочном центре в Голешовицах», — описывает он.





В Брно также реконструируются помещения для проведения мероприятий. Например, сейчас строится отель Clarion или многофункциональный зал «Арена Брно», который должен быть сдан в 2026 году.