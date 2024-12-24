PPF Group может купить Hilton Prague — крупнейший отель в Чехии

«Проведенная ведомством проверка показала, что рассматриваемое слияние не вызывает опасений по поводу конкуренции в гостиничном секторе», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.



У Quinn Hotels ирландские владельцы, а единственным акционером является люксембургская Quinn Group Luxembourg Hotels. Об этом компания сообщила в своем годовом отчете за 2023 год. Согласно финансовой отчетности за предыдущий год, чистый оборот компании составил 1,3 миллиарда крон, а 2023 год она закончила с убытком в 160 миллионов крон по сравнению с прибылью в 239 миллионов крон годом ранее. В годовом отчете компании также указано, что согласно оценке, проведенной независимой компанией CBRE, по состоянию на декабрь 2022 года ее стоимость составляла 250,4 миллиона евро, или более 6 миллиардов крон.



«Стратегия PPF Real Estate направлена на комплексный подход к инвестициям в недвижимость и управлению портфелем во всех сегментах, включая туризм, конгрессный туризм и организацию концертов», — заявил ранее в интервью ČTK Роберт Шевела, председатель и генеральный директор PPF Real Estate Holding.



«Инвестиции в Hilton Prague идеально вписываются в этот подход, который способствует созданию долгосрочной и устойчивой стоимости за счет активного управления недвижимостью», — добавил он.



По данным консалтинговых компаний, цена отеля составит от 6,25 до 8,25 миллиарда крон. По данным HN, ожидается, что цена предложения составит более 350 миллионов евро, или более 8,8 миллиарда крон.



PPF покупает Quinn Hotels Prague через PPF Real Estate. Антимонопольное ведомство сообщило об оценке сделки в конце прошлого года. На этой неделе сервер Seznam Zprávy сообщил, что PPF Group и миллиардер Михал Стрнад создали совместное предприятие и планируют инвестировать в недвижимость. Компания Majestic Hospitality, в которой PPF владеет 70% через свою компанию PPF Real Estate, а Стрнад — 30% через свою компанию Industry SPV, была зарегистрирована в торговом реестре с 19 декабря прошлого года. Совместное предприятие было создано вскоре после того, как PPF Holding объявила о заключении соглашения о приобретении Quinn Hotels Praha.



Отель Hilton Prague, ранее называвшийся Atrium Hotel, был построен в 1991 году государственной компанией Cedok в партнерстве с французской CBC Paris. В отеле 11 этажей и 791 номер. В нем останавливались государственные деятели, в том числе президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш — старший и Барак Обама, а также звезды кино и музыки. Площадь конференц-зала составляет около 5 000 квадратных метров.



Инвестиционная группа PPF работает в Европе, Азии и Северной Америке. Она инвестирует в финансовые услуги, телекоммуникации, медиа, биотехнологии, недвижимость и машиностроение. Активы группы составляют 44,1 миллиарда евро, или около 1,1 триллиона крон, а штат сотрудников насчитывает 47 000 человек по всему миру. В группу входят Air Bank, телекоммуникационные компании Cetin и O2, медиакомпания Central European Media Enterprises (CME), группа недвижимости PPF Real Estate Holding, машиностроительная компания Škoda Group и чешский оператор платных дорог CzechToll.



PPF принадлежит самой богатой женщине Чехии Ренате Келлнеровой и ее семье. Она возглавила группу после того, как ее муж Петр Келлнер погиб в катастрофе на Аляске в марте 2021 года.