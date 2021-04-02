Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.94
USD
21.65
RUB
0.28
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01n 2 °C
Пасхальные традиции: почему в Чехии принято стегать женщин прутьями

Пасхальные традиции: почему в Чехии принято стегать женщин прутьями

Влада Mаршева 17511
Со 2 по 5 апреля в Чехии и других странах отметят католическую Пасху. Пасха — один из христианских праздников, связанных с воскресением Иисуса Христа. Вокруг этого праздника появился ряд обычаев, суеверий и легенд. По одной из них, в Страстную пятницу можно найти сокровища.
Пасхальные традиции: почему в Чехии принято стегать женщин прутьями
По католической традиции с приходом Пасхи заканчивается великий 40-дневный пост. Каждый год Пасха отмечается в разные дни. Это зависит от того, на какое число придется первое воскресенье после весеннего равноденствия (с 22 марта по 25-е апреля).
 
В Чехии Пасху празднуют несколько дней. С каждым из этих дней связана какая-то традиция или легенда. Считается, что в Страстную пятницу человек может найти сокровище — земля перестает их прятать и дает возможность каждому обнаружить клад. В этот день нельзя было ничего брать взаймы, потому что взятая вещь могла быть зачарована магическими силами. Нельзя было работать и стирать белье. Люди ходили от дома к дому и угощали друг друга тем, что приготовила хозяйка — сухофрукты, выпечку, яйца. Иногда люди отдавали немного денег. 
 
В субботу люди обычно готовились к славному Воскресению — готовили торжественные и праздничные блюда, пекли традиционные угощения, пасхальных барашков, плели ивовые «помлазки», красили яйца.
 
Более значимым, чем праздничное воскресенье, считается Красный понедельник. В этот день женщин принято стегать специальными плетками. Это расценивают не как оскорбление, а как комплимент. В ответ девушки могут дарить парням пасхальные подарки или обливать их водой (в некоторых областях Чехии для этого отведен следующий день, так называемый «вторник расплаты»).

 
Почему в Чехии принято стегать женщин на Пасху?
 
В Чехии празднование Пасхи неразрывно связано со специфическим обычаем стегать девушек и женщин специальной плетью из вербовых прутьев. Плеть под названием «помлазка» плетут традиционным способом, переплетая прутья с цветными лентами. Истоки этого обычая относятся еще к XIV веку. Предполагается, что слово «помлазка» возникло от глагола «омолаживать». Хлестать девушек этой плеткой символизировало передавать им молодость и свежесть весенних прутьев.
 
Историки считают, что эта традиция в Чехии является типичным примером того, как в рамках христианства сохраняются языческие ритуалы и символы. В Средневековье церковь старалась искоренить все подобные обычаи или внести в них христианский смысл. Так и появилось новое толкование этой традиции, которое объясняло обычай так: на Пасху мужчины хлещут женщин затем, чтобы они не грешили и не думали о непристойностях.
 
Однако, по мнению историков, в Средневековье игра с «помлазками» не носила нравственного характера. Напротив, женщины в то время ходили без нижнего белья, а мужчины задирали им юбки, стегали их и могли продолжить развлечение уже в более интимной обстановке.
 



 
Позже девушки стали дарить отстегавшим их парням раскрашенные пасхальные яйца, но только до двух часов дня. После этого времени «обидчиков» было принято обливать водой. Психоаналитики считают, что у этого обычая есть однозначный сексуальный подтекст. В наши дни эта традиция в Чехии также существует. Плетки обычно продаются на каждой пасхальной ярмарке. 
 
Кроме плеток-«помлазок», к пасхальным символам у чехов относятся раскрашенные яйца, точнее, их скорлупа без содержимого. Называется такой сувенир «краслице», а использовать его можно несколько лет подряд. Также с Пасхой связаны вербовые прутики с котиками. Раньше люди освящали их в костелах и украшали ими дома иконы.
 
Как празднуют Пасху в Чехии сегодня
 
Современные чехи празднуют Пасху, но большинство из них не придает этому глубокого религиозного значения. В городах проходят пасхальные ярмарки, которые сопровождаются концертами и развлекательными мероприятиями.  
 
Очень важным символом Пасхи стал барашек. В Чехии издавна пекут печенье в форме барашков. В современных магазинах можно увидеть множество шоколадных барашков, а также пасхальных кроликов, которые характерны для США.


Пасхальный мазанец и йидашки
 
Что касается праздничного стола, то главным блюдом на нем считается Мазанец – пасхальный пирог. Это одно из самых старинных чешских блюд. Круглый пирог готовят из дрожжевого теста с добавлением изюма и цукатов. Сверху он украшается разрезом в форме креста и миндалем. Попробуйте приготовить мазанец, рецепт крайне прост. Кроме мазанцев, чехи готовят и меньшую по форме выпечку – Йидаш. Она также делается из дрожжевого теста. По форме йидаш напоминает спираль. Эта выпечка символизирует веревку, на которой Иуда повесился после того, как предал Христа.
 
Также на праздничном столе всегда присутствуют блюда из мяса и яиц, различные салаты. В некоторых чешских деревнях пасхальные угощения, как и раньше, носят освящать в костелы.
 
Рассказать всем:
Темы
Пасха Чехия
Читайте
по теме 
Традиционные чешские угощения на Пасху: божьи милости и мазанец
02.04.2021 12:02 О Чехии
Традиционные чешские угощения на Пасху: божьи милости и мазанец
14619
Министр здравоохранения прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Чехии
01.04.2021 17:31 Общество
Министр здравоохранения прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Чехии
5996
Продуктовые магазины в Чехии будут закрыты на Страстную пятницу
30.03.2021 08:11 Экономика
Продуктовые магазины в Чехии будут закрыты на Страстную пятницу
10444
В апреле в Чехии появится новая версия противоэпидемической системы PES
25.03.2021 09:36 Общество
В апреле в Чехии появится новая версия противоэпидемической системы PES
8568
Последние новости:
14
апреля
Глава МВД Чехии Ян Гамачек предложил провести саммит Байдена и Путина в Праге
14.04.2021 20:02 Экономика
Глава МВД Чехии Ян Гамачек предложил провести саммит Байдена и Путина в Праге
495
Компания Home Real Estate представит Чехию на крупнейшей выставке зарубежной недвижимости в Москве
14.04.2021 19:14 Экономика
Компания Home Real Estate представит Чехию на крупнейшей выставке зарубежной недвижимости в Москве
384
Как открыть компанию в Чехии: преимущества, возможности, перспективы
14.04.2021 15:15 Экономика
Как открыть компанию в Чехии: преимущества, возможности, перспективы
640
Ян Гамачек полетит в Москву, чтобы договориться о покупке вакцины Sputnik V
14.04.2021 16:32 Политика
Ян Гамачек полетит в Москву, чтобы договориться о покупке вакцины Sputnik V
968
Водители Чехии должны соблюдать дистанцию 1,5 метра при обгоне велосипедистов
14.04.2021 14:05 Общество
Водители Чехии должны соблюдать дистанцию 1,5 метра при обгоне велосипедистов
1464
Полиция Чехии отказалась следить за ограничением на социальные контакты
14.04.2021 10:59 Общество
Полиция Чехии отказалась следить за ограничением на социальные контакты
1796
Новые правила господдержки слабо помогают бизнесу в Чехии
14.04.2021 09:37 Экономика
Новые правила господдержки слабо помогают бизнесу в Чехии
864
Вакцины Johnson & Johnson пока не поступят в Чехию
14.04.2021 08:44 Общество
Вакцины Johnson & Johnson пока не поступят в Чехию
911
13
апреля
Заводчик из Чехии убивал тигров и продавал их мясо. Суд смягчил ему наказание
13.04.2021 19:39 Общество
Заводчик из Чехии убивал тигров и продавал их мясо. Суд смягчил ему наказание
1091
В Чехии хакер требует от чиновников 2,2 млн крон
13.04.2021 17:22 Общество
В Чехии хакер требует от чиновников 2,2 млн крон
1805


Мобильная версия