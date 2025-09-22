Первый фестиваль культуры экспатов пройдет в Праге

Первый фестиваль культуры экспатов в Праге пройдет 27–28 сентября 2025 года в клубе Cross Club в Голешовице, с 12:00 до 22:00. Цена билета 200 крон.