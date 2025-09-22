ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ЧЕХИИ

Первый фестиваль культуры экспатов пройдет в Праге

Новости 420on
22 сентября 2025
11:30
718
Первый фестиваль культуры экспатов в Праге пройдет 27–28 сентября 2025 года в клубе Cross Club в Голешовице, с 12:00 до 22:00. Цена билета 200 крон.
Окунитесь в атмосферу музыки, вкусной еды и приятного общения. Вы сможете насладиться танцевальными шоу, прогуляться по арт-зоне, принять участие в мастер-классах и мероприятиях для детей всех возрастов, попробовать еду и напитки разных стран мира. 

Подробности на сайте: www.expatfestival.com
Чехия Прага фестиваль
