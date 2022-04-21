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Где покупать вещи в Чехии дешево? Альтернативы Avito и OLX в Чехии

Где покупать вещи в Чехии дешево? Альтернативы Avito и OLX в Чехии

anastasiia_kn 19862
Сайты с объявлениями в Чехии, где можно купить или получить бесплатно товары б/y.
Где покупать вещи в Чехии дешево? Альтернативы Avito и OLX в Чехии

Сайты с объявлениями

►Bazoš.cz — Bazoš предлагает пользователям легко продать здесь ненужные вещи. Можно продать и купить практически все, от мобильных телефонов до одежды, домов и квартир. Есть онлайн-приложение.

►Sbazar.cz — за порталом стоит чешский Seznam.cz, благодаря которому тот постоянно развивается и совершенствуется. Есть также приложение.

►Vinted.cz — скорее ориентирован на винтажную, брендовую одежду и косметику, но можно найти и другие товары, например, для детей. 

Подобный формат предлагают также Batner.cz и Bazar.cz. Не менее удобно будет воспользоваться Фейсбук Маркетплейсом, выбрав нужную геолокацию в Чехии.

►Aukro.cz — есть обычные объявления о продаже вещей, но 80% продают по принципу онлайн-аукциона.

 

А за бесплатно есть?

Есть сайты, где люди готовы отдавать ненужные вещи бесплатно. Например, Nevyhazujto.cz, vsezaodvoz.cz и darujizaodvoz.cz предлагают самые разные вещи за самовывоз. 

 

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