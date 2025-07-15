Какую пудру выбирают женщины в Чехии? Особенности применения
15 июля 2025
16:30
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Долгое время на чешском косметическом рынке были только две пудры – рассыпчатая и компактная. Первый вариант предназначался для домашнего макияжа, а второй для его нанесения и коррекции в походных условиях. Но потом оказалось, что пудра для лица может быть разной, и предлагаемый ассортимент уже не ограничивается двумя привычными средствами. В этой статье мы разберемся в практических свойствах разных продуктов из этой категории, а также расскажем о правилах их применения. Материал подготовлен в рамках коммерческого сотрудничества с MAKEUP.
Старые знакомые с новыми возможностями
Начнем со знакомых продуктов, поскольку в их предназначении и применении есть определенные изменения. Раньше рассыпчатая пудра использовалась как универсальное средство для тонирования, выравнивания рельефа и маскировки недостатков. Такая многофункциональность была связана с тем, что тональным кремом пользовались нечасто, в особых случаях, поскольку купить его было непросто.
Сегодня продукты с рассыпчатой текстурой используются для матирования, фиксации макияжа, а также они наносятся между слоями помады. Для их нанесения и растушевки обычно используются дуофибра и веерная кисть. Пуховка – это проверенный временем аксессуар. Но в нем много романтики и мало практичности. Дозирование затруднено, поэтому расход всегда будет больше, чем при применении кисти. Но для нанесения плотного слоя она вполне может оказаться полезной.
Компактная, она же прессованная пудра – это самый распространенный вариант. Применяется для закрепления и коррекции макияжа на протяжении дня, для матирования, выравнивания тона, скульптурирования лица. В этой категории товаров также есть некоторые изменения. Появились новые предложения с разными дополнительными возможностями. Например, придание коже лица оттенка загара, легкие текстуры с солнцезащитными свойствами для применения в жаркую погоду, создание бархатистого покрытия. Для нанесения чаще всего используется спонж, а для создания плотного покрытия – пуховка с коротким бархатистым ворсом. Острый уголок каплевидного спонжа поможет обработать труднодоступные участки. Но для нанесения тонким слоем лучше всего подойдет кисть.
Разбираемся в особенностях предназначения
Новые виды пудры для лица появляются практически каждый год. На сайте мультирегионального интернет-магазина MAKEUP в этой категории товаров представлена продукция с разными возможностями:
- Минеральная. Имеет натуральный, минеральный состав. В формулы входят оксиды железа и цинка, слюда, кремний, диоксид титана. Предлагаемые текстуры хорошо подходят для сухой, комбинированной, проблемной и чувствительной кожи. Наносится круговыми движениями при помощи кисти.
- Транспарентная, она же прозрачная. Сочетается с покровами любого оттенка, поскольку не содержит пигментов. Использовать ее как самостоятельное средство для выполнения мейкапа могут обладательницы нормальной кожи приятного цвета и без выраженных недостатков. Чаще всего применяется для фиксации макияжа. Для нанесения используем пушистую кисть. Большую применяем для гримирования крупных зон лица, а среднюю для детальной проработки крыльев носа и области век.
- Пудра в шариках. Многих привлекает оригинальный формат такого средства, но не все понимают, в чем предназначение этого продукта. Разноцветные шарики выполняют коррекцию тона кожи и подходят для выполнения естественного макияжа. Шарики со светоотражающими частицами действуют по-другому. Эффект маскировки достигается с помощью отражения света. Такие средства можно использовать как альтернативу хайлайтерам. Эти текстуры набираются выполнением круговых движений кистью внутри футляра.
- Комбинированная с кремом. Представляет собой комбинацию сухого покрытия и жидкой основы. В большей степени является тональным средством. Выравнивает тон, разглаживает рельеф, маскирует мелкие недостатки и не требует дополнительной фиксации. Для нанесения подойдет кисть и спонж. Но нередко нанесение выполняют пальцами. Точечно на отдельные участки, а затем распределяют легкими, похлопывающими движениями.
Основное предназначение пудры для лица – это закрепление кремовых текстур, матирование и маскировка небольших недостатков кожи. Предлагаемая продукция имеет разные формы, обеспечивает разнообразные результаты, но по-прежнему представлена в двух основных текстурах – компактной и рассыпчатой.
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