Закрыть окна и выключить воду. Что обязательно надо проверить дома перед отпуском
11 июля 2024
21:00
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Период отпусков — традиционно рискованное время для недвижимости. Как из-за воров, так и из-за возможного ущерба, вызванного, например, прорывом труб. В прошлом году только за июль и август было зарегистрировано около 570 краж из квартир и домов.
«Один из самых рискованных факторов — открытые окна. Даже те, что открыты на микропроветривание, облегчают проникновение воров», — предупреждает Мария Петрова из страховой компании Allianz, добавляя, что держать окна закрытыми стоит не только в качестве профилактики от воров, но и для защиты от затопления помещений из-за проливного дождя или незваных гостей-животных.
Некоторое время назад Министерство внутренних дел также обратило внимание на проблемы с окнами. «Не давайте грабителям ни малейшей поблажки. Это все, что нужно преступникам, чтобы проникнуть в ваш дом или квартиру. Они просто случайно заметят окно, которое хозяева оставили с так называемым микропроветриванием», — говорит Клара Длубалова из пресс-службы министерства.
Входные и балконные двери также должны быть хорошо заперты. По данным министерства, именно через плохо закрытые двери и окна преступники чаще всего проникают в жилище.
Не оставляйте в саду такие предметы, как лестницы, инструменты, газонокосилки или садовую мебель.
Убирайте качели и батуты
Людям важно убирать зонтики, качели и батуты, не только для того, чтобы уберечься от воров, но и во время сильного ветра или града. «Эти природные явления могут не только повредить садовую мебель, но и унести ее к соседям. В конце концов, если люди забыли убрать садовую мебель перед поездкой, стоит попросить кого-нибудь из членов семьи или друзей проверить сад, пока жильцов нет дома», — говорит Петрова.
Еще одно важное правило перед отъездом в отпуск — перекрыть водоснабжение. Это очень хорошая мера предосторожности против серьезного ущерба, который может нанести прорвавшаяся труба. По данным Чешской ассоциации страховых компаний, в прошлом году ущерб от воды был вторым по распространенности страховым случаем.
Отключив электроприборы, вы не только избежите риска непреднамеренного пожара, но и защитите технику от повреждений, вызванных скачками напряжения во время возможной грозы.
Осмотрительность в соцсетях приносит свои плоды
Защищаясь от воров, люди также должны быть внимательны к тому, чем и с кем они делятся в социальных сетях. Выложенные фотографии и видео, включая местоположение или даже подробности того, сколько еще дней они проведут вдали от дома, представляют собой привлекательную возможность для грабителей.
«Если вы все же хотите поделиться своими впечатлениями с близкими с помощью фотографий в социальных сетях, рекомендуется в настройках указать круг пользователей, которым разрешено видеть эти сообщения», — добавила Петрова. В любом случае они не должны быть видны публично.
Некоторое время назад Министерство внутренних дел также обратило внимание на проблемы с окнами. «Не давайте грабителям ни малейшей поблажки. Это все, что нужно преступникам, чтобы проникнуть в ваш дом или квартиру. Они просто случайно заметят окно, которое хозяева оставили с так называемым микропроветриванием», — говорит Клара Длубалова из пресс-службы министерства.
Входные и балконные двери также должны быть хорошо заперты. По данным министерства, именно через плохо закрытые двери и окна преступники чаще всего проникают в жилище.
Не оставляйте в саду такие предметы, как лестницы, инструменты, газонокосилки или садовую мебель.
Убирайте качели и батуты
Людям важно убирать зонтики, качели и батуты, не только для того, чтобы уберечься от воров, но и во время сильного ветра или града. «Эти природные явления могут не только повредить садовую мебель, но и унести ее к соседям. В конце концов, если люди забыли убрать садовую мебель перед поездкой, стоит попросить кого-нибудь из членов семьи или друзей проверить сад, пока жильцов нет дома», — говорит Петрова.
Еще одно важное правило перед отъездом в отпуск — перекрыть водоснабжение. Это очень хорошая мера предосторожности против серьезного ущерба, который может нанести прорвавшаяся труба. По данным Чешской ассоциации страховых компаний, в прошлом году ущерб от воды был вторым по распространенности страховым случаем.
Отключив электроприборы, вы не только избежите риска непреднамеренного пожара, но и защитите технику от повреждений, вызванных скачками напряжения во время возможной грозы.
Осмотрительность в соцсетях приносит свои плоды
Защищаясь от воров, люди также должны быть внимательны к тому, чем и с кем они делятся в социальных сетях. Выложенные фотографии и видео, включая местоположение или даже подробности того, сколько еще дней они проведут вдали от дома, представляют собой привлекательную возможность для грабителей.
«Если вы все же хотите поделиться своими впечатлениями с близкими с помощью фотографий в социальных сетях, рекомендуется в настройках указать круг пользователей, которым разрешено видеть эти сообщения», — добавила Петрова. В любом случае они не должны быть видны публично.
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