Отдых в Хорватии обернулся аферой. Женщина из Чехии потеряла десятки тысяч крон
26 июля 2024
21:00
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Интернет-мошенничества, связанные с отпусками, не утихают, а даже наоборот. Одну из таких афер сейчас расследуют преступники из Литомержице. Женщина откликнулась на предложение о проживании в Хорватии, которое она обнаружила в социальной сети. Когда она заплатила за бронирование, мужчина, назвавшийся представителем туристического агентства, перестал выходить на связь.
За бронирование жилья женщина заплатила более 67 000 чешских крон. С тех пор предполагаемый представитель туристического агентства не выходил с ней на связь.
«После неоднократных попыток связаться с ним она узнала, что туристическое агентство, которое он якобы представляет, существует, но неизвестный человек выдает себя за его сотрудника, чтобы обогатиться», — сказала представитель полиции Павла Кофрова, добавив, что полиция расследует это дело как подозрение в мошенничестве и разыскивает преступника.
К сожалению, этот случай далеко не уникален. В прошлом месяце, например, детективы сообщали о пенсионерке из Пржерова, которая также попалась на удочку интернет-мошенников. Вместо отпуска в Англии она потеряла более 38 000 крон.
Опасность таится даже в Booking
Опасность таится не только в социальных сетях: значительно увеличилось количество мошенничеств через Booking.com. Поскольку это довольно сложные аферы, даже осторожные пользователи могут попасться на удочку.
Эксперты по кибербезопасности отмечают, что сам Booking.com не подвергался прямым атакам. Вместо этого киберпреступники сосредоточились на проникновении в административные системы отдельных отелей, использующих портал.
По словам исследователей из компании Secureworks, хакеры сначала обманом заставляют сотрудников отелей загрузить вредоносную программу Vidar Infostealer, которая отправляется им по электронной почте. В нем они выдают себя за бывшего постояльца, который якобы забыл свой паспорт в гостиничном номере.
Затем преступники отправляют персоналу ссылку на Google Drive, утверждая, что там находится изображение паспорта. Однако вместо этого ссылка ведет на вредоносное ПО, которое автоматически сканирует системы отеля и получает доступ к учетным записям Booking.com.
Затем хакеры заходят на вышеупомянутый туристический портал и получают доступ ко всем клиентам с текущим бронированием. На следующем этапе они используют официальное приложение Booking.com для отправки сообщений клиентам, приглашая их оплатить проживание. Однако деньги поступают не на счет отеля, а прямиком в карман кибермошенников.
Руководствуйтесь здравым смыслом
Этот случай наглядно показывает, что даже при общении по официальным каналам пользователи не могут быть на 100% уверены, что их не обманут. Прямой вины Booking.com тоже нет, но этот случай заставляет задуматься о том, как туристические платформы подходят к защите своих клиентов и партнеров-отельеров от киберугроз.
Сами пользователи должны быть очень осторожны и тщательно проверять, куда они отправляют деньги. Если они ищут жилье во Франции, вряд ли их попросят перечислить деньги на счет в Молдове — при возникновении подобных сомнений в голове должен сработать тревожный звоночек. Лучше всего в этом случае связаться с отелем напрямую, желательно по телефону, и проверить платеж.
«После неоднократных попыток связаться с ним она узнала, что туристическое агентство, которое он якобы представляет, существует, но неизвестный человек выдает себя за его сотрудника, чтобы обогатиться», — сказала представитель полиции Павла Кофрова, добавив, что полиция расследует это дело как подозрение в мошенничестве и разыскивает преступника.
К сожалению, этот случай далеко не уникален. В прошлом месяце, например, детективы сообщали о пенсионерке из Пржерова, которая также попалась на удочку интернет-мошенников. Вместо отпуска в Англии она потеряла более 38 000 крон.
Опасность таится даже в Booking
Опасность таится не только в социальных сетях: значительно увеличилось количество мошенничеств через Booking.com. Поскольку это довольно сложные аферы, даже осторожные пользователи могут попасться на удочку.
Эксперты по кибербезопасности отмечают, что сам Booking.com не подвергался прямым атакам. Вместо этого киберпреступники сосредоточились на проникновении в административные системы отдельных отелей, использующих портал.
По словам исследователей из компании Secureworks, хакеры сначала обманом заставляют сотрудников отелей загрузить вредоносную программу Vidar Infostealer, которая отправляется им по электронной почте. В нем они выдают себя за бывшего постояльца, который якобы забыл свой паспорт в гостиничном номере.
Затем преступники отправляют персоналу ссылку на Google Drive, утверждая, что там находится изображение паспорта. Однако вместо этого ссылка ведет на вредоносное ПО, которое автоматически сканирует системы отеля и получает доступ к учетным записям Booking.com.
Затем хакеры заходят на вышеупомянутый туристический портал и получают доступ ко всем клиентам с текущим бронированием. На следующем этапе они используют официальное приложение Booking.com для отправки сообщений клиентам, приглашая их оплатить проживание. Однако деньги поступают не на счет отеля, а прямиком в карман кибермошенников.
Руководствуйтесь здравым смыслом
Этот случай наглядно показывает, что даже при общении по официальным каналам пользователи не могут быть на 100% уверены, что их не обманут. Прямой вины Booking.com тоже нет, но этот случай заставляет задуматься о том, как туристические платформы подходят к защите своих клиентов и партнеров-отельеров от киберугроз.
Сами пользователи должны быть очень осторожны и тщательно проверять, куда они отправляют деньги. Если они ищут жилье во Франции, вряд ли их попросят перечислить деньги на счет в Молдове — при возникновении подобных сомнений в голове должен сработать тревожный звоночек. Лучше всего в этом случае связаться с отелем напрямую, желательно по телефону, и проверить платеж.
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