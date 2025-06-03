Отпуск за 9700 крон: как чехи тратят деньги на летние каникулы

Новости и статьи 3 июня 2025 18:00 545

Провести летний отпуск в своей стране в этом году планируют 65% чехов, что на 4% больше, чем в прошлом году. Напротив, доля тех, кто собирается отдыхать за границей, снизилась на 3% и составила 57%. Об этом свидетельствуют результаты опроса государственного агентства по поддержке туризма CzechTourism, в котором в мае этого года приняли участие тысяча респондентов.