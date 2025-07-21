Как платить за границей: карта, наличные или банкомат? Как избежать скрытых комиссий и невыгодных курсов

Перед поездкой: проверьте настройки карты

Первым делом убедитесь, что на вашей банковской карте активирована возможность оплаты за границей. Сейчас это легко сделать через мобильное приложение банка, где можно также установить лимит расходов — полезная защита как от мошенников, так и от собственной импульсивности, ведь перед лицом экзотических товаров легко забыть, что кошелек не бездонный.





1. Платить в кронах или в местной валюте?





При оплате картой за рубежом часто предлагают выбрать: списать деньги в чешских кронах или в местной валюте. Инстинктивно хочется выбрать кроны, чтобы сразу видеть точную сумму. Однако это самая распространенная ловушка — динамическое конвертирование валюты (DCC).

DCC означает, что конвертацию проводит не ваш банк, а оператор платежного терминала, который устанавливает свой курс — зачастую на 5–15% менее выгодный, чем курс банка. Поэтому всегда выбирайте оплату в местной валюте (например, в евро, а не в кронах).





Исключение — некоторые экзотические валюты, которые конвертируются через несколько промежуточных валют и могут обойтись дороже при оплате местной валютой. Например, японская иена конвертируется трижды, что иногда делает DCC выгоднее.







2. Почему выгоднее платить картой?

Оплата картой обычно самый выгодный вариант:

Нет комиссии за снятие, в отличие от банкоматов.

Используется выгодный валютный курс, в то время как обмен наличных обычно проходит по менее выгодному курсу.

Некоторые карты предлагают кэшбэк или страхование покупок.



Однако не все карты одинаковы — разница в курсе между банками при оплате 100 евро может составлять более 100 крон.



Хотя Visa и Mastercard распространены по всему миру, в Китае, Японии, а также в некоторых странах Африки и Южной Америки карты принимают лишь в крупных туристических центрах. Даже в



Типы курсов

Банки используют два типа курсов: один при обмене наличных (в отделении банка или обменнике). Он менее выгоден, так как учитывает транспортировку, хранение и другие расходы с физическими деньгами. Второй для безналичных операций — например, при оплате картой или переводах. Он выгоднее, потому что нет затрат на хранение и перевозку денег. Поэтому в целом выгоднее платить картой, чем брать с собой наличные.



3. Снятие наличных за границей: как не переплатить?



Если вам нужны наличные:

Однако не все карты одинаковы — разница в курсе между банками при оплате 100 евро может составлять более 100 крон.Хотя Visa и Mastercard распространены по всему миру, в Китае, Японии, а также в некоторых странах Африки и Южной Америки карты принимают лишь в крупных туристических центрах. Даже в США могут быть проблемы с некоторыми терминалами. В таких случаях лучше заранее проверить возможности оплаты вашей картой и взять с собой наличные в местной валюте.Банки используют два типа курсов: один при обмене наличных (в отделении банка или обменнике). Он менее выгоден, так как учитывает транспортировку, хранение и другие расходы с физическими деньгами. Второй для безналичных операций — например, при оплате картой или переводах. Он выгоднее, потому что нет затрат на хранение и перевозку денег. Поэтому в целом выгоднее платить картой, чем брать с собой наличные.Если вам нужны наличные:

Снимайте крупные суммы сразу, чтобы избежать повторных фиксированных комиссий.

Избегайте DCC — выбирайте снятие в местной валюте.

Некоторые банкоматы взимают дополнительную комиссию сверх комиссии вашего банка. Некоторые чешские банки имеют партнерские сети банкоматов за границей с бесплатным снятием — узнайте детали у своего банка.