Как платить за границей: карта, наличные или банкомат? Как избежать скрытых комиссий и невыгодных курсов
21 июля 2025
21:00
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В мире существует около 180 официальных валют. Если вы планируете отпуск или рабочую поездку за рубеж, перед вами встанет вопрос: как выгоднее и удобнее получить местные деньги? Казалось бы, простой выбор — карта, наличные или снятие из банкомата — может привести к неожиданным финансовым потерям. В этой статье разберем, как платить правильно и что важно знать заранее.
Перед поездкой: проверьте настройки карты
Первым делом убедитесь, что на вашей банковской карте активирована возможность оплаты за границей. Сейчас это легко сделать через мобильное приложение банка, где можно также установить лимит расходов — полезная защита как от мошенников, так и от собственной импульсивности, ведь перед лицом экзотических товаров легко забыть, что кошелек не бездонный.
1. Платить в кронах или в местной валюте?
При оплате картой за рубежом часто предлагают выбрать: списать деньги в чешских кронах или в местной валюте. Инстинктивно хочется выбрать кроны, чтобы сразу видеть точную сумму. Однако это самая распространенная ловушка — динамическое конвертирование валюты (DCC).
DCC означает, что конвертацию проводит не ваш банк, а оператор платежного терминала, который устанавливает свой курс — зачастую на 5–15% менее выгодный, чем курс банка. Поэтому всегда выбирайте оплату в местной валюте (например, в евро, а не в кронах).
Исключение — некоторые экзотические валюты, которые конвертируются через несколько промежуточных валют и могут обойтись дороже при оплате местной валютой. Например, японская иена конвертируется трижды, что иногда делает DCC выгоднее.
2. Почему выгоднее платить картой?
Оплата картой обычно самый выгодный вариант:
- Нет комиссии за снятие, в отличие от банкоматов.
- Используется выгодный валютный курс, в то время как обмен наличных обычно проходит по менее выгодному курсу.
- Некоторые карты предлагают кэшбэк или страхование покупок.
Однако не все карты одинаковы — разница в курсе между банками при оплате 100 евро может составлять более 100 крон.
Хотя Visa и Mastercard распространены по всему миру, в Китае, Японии, а также в некоторых странах Африки и Южной Америки карты принимают лишь в крупных туристических центрах. Даже в США могут быть проблемы с некоторыми терминалами. В таких случаях лучше заранее проверить возможности оплаты вашей картой и взять с собой наличные в местной валюте.
Типы курсов
Банки используют два типа курсов: один при обмене наличных (в отделении банка или обменнике). Он менее выгоден, так как учитывает транспортировку, хранение и другие расходы с физическими деньгами. Второй для безналичных операций — например, при оплате картой или переводах. Он выгоднее, потому что нет затрат на хранение и перевозку денег. Поэтому в целом выгоднее платить картой, чем брать с собой наличные.
3. Снятие наличных за границей: как не переплатить?
Если вам нужны наличные:
- Снимайте крупные суммы сразу, чтобы избежать повторных фиксированных комиссий.
- Избегайте DCC — выбирайте снятие в местной валюте.
- Некоторые банкоматы взимают дополнительную комиссию сверх комиссии вашего банка. Некоторые чешские банки имеют партнерские сети банкоматов за границей с бесплатным снятием — узнайте детали у своего банка.
Обязательно используйте только проверенные банкоматы — как правило, это аппараты международных банков или расположенные в банковских отделениях. Банкоматы независимых операторов, часто встречающиеся в торговых центрах или туристических местах, могут предлагать бесплатное снятие, но по крайне невыгодному курсу.
4. Наличные: сколько брать и где менять?
Даже там, где картами платят повсеместно, наличные пригодятся для мелких покупок, рынков или общественных туалетов — лучше поменять их сразу по приезде.
Обмен в Чехии, как правило, менее выгоден из-за валютного курса и комиссий, чем снятиев стране пребывания. Иногда обменники предлагают лучшие курсы, особенно при больших суммах или VIP-условиях, но важно выбирать только проверенные обменные пункты с прозрачными курсами.
Перевозить крупные суммы наличных опасно из-за риска кражи и потерь при обратном обмене неиспользованных денег.
5. Финтех-сервисы: новая эра платежей
Сервисы вроде Revolut, Wise или Curve представляют новый тип платежных инструментов, объединяющих удобство мобильных приложений и функции обычного банка. Они ориентированы на международные платежи и валютные переводы, часто предлагая курсы выгоднее традиционных банков — благодаря технологической гибкости и отсутствию офисов.
Обычно можно открыть счет в нескольких валютах, получить виртуальные карты и видеть подробности транзакций. Каждое приложение имеет свои преимущества, поэтому важно изучить их перед использованием.
С другой стороны, такие сервисы часто не обеспечивают полноценную поддержку — нет телефонной линии, а решение проблем происходит через чат и может затягиваться. Кроме того, не все обладают банковской лицензией и не предоставляют привычный чешский IBAN для зарплатных или постоянных платежей.
Использование финтех-сервисов выгодно тем, кто понимает свои потребности и готов экспериментировать. Для менее технически подкованных пользователей они могут быть сложнее и менее понятны, чем стандартные услуги традиционного банка.
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