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Хорватская полиция предупреждает: на пляжах активизировались педофилы со скрытыми камерами

Новости и статьи
25 июля 2025
21:00
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На фоне участившихся случаев тайной съемки обнаженных детей на пляжах и у бассейнов Адриатического побережья полиция Хорватии обратилась к туристам с настоятельным призывом — не отпускать маленьких детей без присмотра и не позволять им находиться на пляже без купальников.
По сообщению хорватской полиции, в последнее время зафиксированы случаи, когда злоумышленники скрытно снимали детей с помощью миниатюрных камер, спрятанных, например, в солнцезащитных очках или обычных ручках. Только на полуострове Истрия недавно были задержаны четверо мужчин, подозреваемых в подобных действиях. 


Как пишет хорватское издание Jutarnji list, один из задержанных — 51-летний гражданин Италии. 10 июля он снимал обнаженных детей на пляже с помощью камеры, встроенной в очки. Его действия заметили очевидцы и сообщили о них в полицию. После задержания у мужчины были обысканы номер в отеле, автомобиль и личные вещи. В результате была изъята видеотехника и иные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. Сейчас он находится под стражей и ожидает судебного разбирательства. 


Среди других задержанных — 54-летний мужчина из Коста-Рики, 57-летний гражданин Украины и 67-летний итальянец. Один из них использовал камеру, замаскированную под обычную ручку. 


Полиция Хорватии выпустила официальное заявление, размещенное на сайте ведомства и переданное СМИ. В нем говорится: 


«Мы обращаем внимание родителей, что на пляжах и в зонах отдыха зафиксированы случаи скрытой съемки обнаженных детей, особенно с акцентом на интимные части тела. Даже если преступник не вступает с ребенком в физический контакт, сама съемка уже является уголовным преступлением».

Правоохранители уточняют, что подозреваемые, как правило, мужчины зрелого возраста, иностранцы, пребывающие в Хорватии как туристы.
 
Согласно Уголовному кодексу Хорватии, подобные действия квалифицируются как эксплуатация детей в порнографии. Наказание за это преступление составляет от одного до десяти лет лишения свободы. В случае совершения преступления организованной группой — от трех до 12 лет заключения.
 
Хорватские власти призывают отдыхающих незамедлительно сообщать о любых подозрительных действиях спасателям, охране гостиниц или напрямую в полицию по телефону 192.
Хорватия пляж преступность дети
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