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Книжная ярмарка и фестиваль «Мир книги Прага 2017»

Книжная ярмарка и фестиваль «Мир книги Прага 2017»

Vladislava M 32 0
С 11 по 14 мая в пражском выставочном центре Выставиште пройдет международная ярмарка книг и литературный фестиваль «Мир книги».
Книжная ярмарка и фестиваль «Мир книги Прага 2017»
Место:
Výstaviště Praha – Holešovice
Время:
11.05.2017 - 14.05.2017
Адрес:
Praha 7
Стоимость:
120 крон полный билет, 60 крон льготный билет (на 1 день)
Купить билеты

С 11 по 14 мая 2017 года в пражском выставочном центре Выставиште в районе Голешовице пройдет международная книжная ярмарка и литературный фестиваль «Мир книги». Каждый год в рамках этой акции проходит около 400 интересных развлекательных мероприятий: бесед, автограф-сессий с писателями, авторских чтений, воркшопов, выставок и др.

Одной из главных тем фестиваля в этом году будут аудиокниги. В рамках мероприятия будет выбрана и оценена премией Аудиокнига года. Также программными темами 2017 года будут «Книга как объект», «Город в главной роли» и «Genius loci в литературе».

С 11 по 13 мая выставка будет работать с 9:30 до 19:00, а в воскресенье, 14 мая, – с 9:30 до 16:00. Билеты можно приобрести онлайн или в кассе как на один день, так и на все дни сразу.

Изучайте подробности и следите за новостями ярмарки на официальном сайте и странице Facebook.

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Темы
фестиваль ярмарка книги Прага
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