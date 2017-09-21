Американская рэп-рок-группа Hollywood Undead выступит в Праге

16 февраля 2018 года на сцене пражского комплекса Forum Karlín американская рэп-рок-группа Hollywood Undead представит новый альбом Five. Билеты уже в продаже.

Известная рэп-рок-группа Hollywood Undead из Лос-Анджелеса 16 февраля 2018 года выступит в Праге. Концерт приурочен к выпуску новой пластинки под названием Five. Концерт пройдет в мультикультурном центре Forum Karlín.

Группа Hollywood Undead появилась в Лос-Анджелесе в 2005 году и на данный момент выпустила уже четыре альбома. Пятый альбом, который так и называется – Five («Пять») выйдет в ближайшее время. За свою карьеру группа продала 10 млн альбомов по всему миру.

Музыкальный стиль группы Hollywood Undead довольно эклектичный. Это смесь хип-хопа и альтернативного рока с примесью танцевальной музыки. Некоторые критики относят эту группу к стилю ню-метал, кранккор или рэп-рок. Однако сингл из нового альбома под названием «California Dreaming» по стилю ближе к металкору и грув-металу.

Билеты на концерт уже в продаже по цене 850 крон. Купить их можно через сеть goout.net.