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Американская рэп-рок-группа Hollywood Undead выступит в Праге

Американская рэп-рок-группа Hollywood Undead выступит в Праге

Vladislava M 342 0
16 февраля 2018 года на сцене пражского комплекса Forum Karlín американская рэп-рок-группа Hollywood Undead представит новый альбом Five. Билеты уже в продаже.
Американская рэп-рок-группа Hollywood Undead выступит в Праге
Место:
Forum Karlín
Время:
16.02.2018
Адрес:
Pernerova 53, Praha 8
Стоимость:
850 крон
Купить билеты

Известная рэп-рок-группа Hollywood Undead из Лос-Анджелеса 16 февраля 2018 года выступит в Праге. Концерт приурочен к выпуску новой пластинки под названием Five. Концерт пройдет в мультикультурном центре Forum Karlín.

Группа Hollywood Undead появилась в Лос-Анджелесе в 2005 году и на данный момент выпустила уже четыре альбома. Пятый альбом, который так и называется – Five («Пять») выйдет в ближайшее время. За свою карьеру группа продала 10 млн альбомов по всему миру.

Музыкальный стиль группы Hollywood Undead довольно эклектичный. Это смесь хип-хопа и альтернативного рока с примесью танцевальной музыки. Некоторые критики относят эту группу к стилю ню-метал, кранккор или рэп-рок. Однако сингл из нового альбома под названием «California Dreaming» по стилю ближе к металкору и грув-металу.

Билеты на концерт уже в продаже по цене 850 крон. Купить их можно через сеть goout.net.

 

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Темы
музыка Альтернативная музыка Прага концерт Рок
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