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Александр Васильев с моноспектаклем «Загадка Коко Шанель» в Праге

Александр Васильев с моноспектаклем «Загадка Коко Шанель» в Праге

Vladislava M 948 0
5 марта 2017 года всемирно признанный историк моды и телеведущий Александр Васильев раскроет все загадки Коко Шанель на уникальном моноспектакле в Праге.
Александр Васильев с моноспектаклем «Загадка Коко Шанель» в Праге
Место:
Orea Hotel Pyramida
Время:
05.03.2017
Адрес:
Bělohorská 24, Praha 6, 169 01
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Коко Шанель – основательница легендарного дома Chanel, великий французский модельер, повлиявший на всю европейскую моду ХХ века. Она ввела в моду маленькое черное платье и приталенный жакет, сумку на цепочке, крупные броши-камелии и искусственный жемчуг. Знаменитые духи «Шанель № 5» стали непревзойденным бестселлером ХХ века и до сих пор остаются одним из самых популярных ароматов.

О Шанель снимали десятки фильмов и телепередач, писали книги, статьи и мемуары. Можно подумать, что об этой женщине нам известно все. Но это не так! Далеко не все ее тайны раскрыты широкой общественности и показаны на телеэкранах. Большинство так и не узнает, какая правда скрывается за интригами и мифами, ходившими вокруг модельера.

У вас есть шанс разгадать тайны самой Шанель вместе с всемирно признанным историком моды Александром Васильевым. В комфортном зале отеля «Пирамида» в Праге он в увлекательной форме расскажет вам о долгой и насыщенной жизни Шанель и поделится личными открытиями, полученными при встречах с клиентами, коллегами и современниками великого модельера!

Во время повествования вы увидите уникальные фотографии из личного архива Александра Васильева и узнаете шокирующие факты о Коко Шанель. Этот моноспектакль потрясет вас до глубины души и оставит о себе незабываемые впечатления!

Заказывайте билеты по телефону +420 777 831 558 

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Темы
Прага мода стиль
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