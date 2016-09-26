Кодекс хороших манер и правил поведения по-чешски

Как правильно приветствовать друг друга и знакомиться, как вести себя в общественном транспорте, в магазине или же театре, чего ждать и чему не стоит удивляться? Чешские правила хорошего тона теперь доступны каждому благодаря курсам от New Czech Education.

Этикет – неотъемлемая часть культуры общества. Знание хороших манер помогает произвести приятное впечатление даже если вы находитесь в чужой стране. Ведь, грубо говоря, язык уважения – идентичен и прост во всем мире. Это вежливость, культура речи, умение управлять своими эмоциями и “держаться” в различных ситуациях.

А существуют правила хорошего тона с незапамятных времен. Странами-первооткрывателями были: Италия, Англия и Франция. Кстати, само слово “этикет” – французское и переводится как “ярлык, этикетка”.

Конечно, этикет может отличаться в разных условиях, в зависимости от культурной среды и конкретной эпохи. Так сложилось, что хороший тон отражает обычаи, образ жизни, менталитет и условия быта народа. Именно поэтому этикет – важнейшая часть национальной культуры.

Вот несколько отличительных черт чешского этикета:

- Приветствуют друг друга все и всегда. Даже если незнакомы или встречаются по несколько раз в день.

- При знакомстве пожимают руку как мужчине, так и женщине.

- Столкнувшись на улице – извинятся оба.

- Обращаются друг к другу по именам обычно только друзья. В официальной обстановке используют обращение "господин"(pan) или "госпожа"(paní) совместно с фамилией. Иногда обращаются, указывая на должность: доктор (doktor), профессор (profesor) и т.д.

- "Вы" – общепринятая форма обращения к незнакомым людям, и чтобы перейти на "ты", нужно обязательно получить согласие от собеседника.

- Чехи гостеприимны, но приглашать в дом принято только близких друзей. Даже дни рождения и именины чаще всего отмечают в ресторане или кафе.

- Чехи очень пунктуальны.

- Куда бы не была очередь (чеш. fronta) - порядок четко соблюдается.

- Отношение к одежде в Чехии консервативное. Чем удобнее, практичнее и проще – тем лучше.

- Всегда прощаются и благодарят (в магазинах, на почте, в ресторанах).

- Чехи законопослушны: редко шумят после 22 часов, не переходят дорогу на красный свет, не мусорят на улице.

- Чехи высмаркиваются везде и всюду. Привычка приезжих “хлюпать носом” кажется им негигиеничной.

- Чехи сдержаны, терпимы и толерантны.

- Не любят быструю речь.

- Чехи суеверны.

- В крайне редких случаях мужчины пропускают женщин вперед, здесь иное правило: женщина следует за мужчиной.

- В ресторанах принято оставлять чаевые (5-10% от суммы заказа)

- В квартирах чехи ходят в домашних тапочках (в отличие от многих странах Европы).

Кстати, правила поведения за столом тут преподают в школах наравне с остальными предметами. Но что делать приезжим студентам или специалистам? Вам помогут языковой центр EDUCAN и компания New Czech Education. Совместно с магистром Петрой Павласовой они первыми во всем мире подготовили для вас специальный видеокурс изучения чешского языка, включающий изучение правил хорошего тона.

К тому же учиться вы можете когда угодно и где угодно: в кафе, дома на диване или у себя на даче. Все, что необходимо – это компьютер и оплаченный на сайте New Czech Education курс видеоуроков.

Экономьте свое время и деньги! Стоимость целого курса всего 84,99 $ – это чуть больше 2-х тысяч чешских крон.

Помните: чувство такта –​ залог успеха во всем.