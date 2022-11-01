13 видео, которые помогут вам быстрее выучить чешский язык

Эксклюзивная подборка от команды 420on — мы собрали все обучающие видео, которые выходили и продолжают выходить на нашем YouTube-канале. Изучаем алфавит, избавляемся от акцента еще на начальном этапе обучения и учимся печатать на чешской клавиатуре!

Подборка с викторинами Изучаем чешский язык в формате игры. А сколько баллов наберете вы? Играйте в викторину со своей семьей или повеселите друзей и знакомых. [ИГРА: 10 чешских слов — угадай перевод] «Хитрый младенец» и не только. 3-й выпуск Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск) «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи Самые используемые фразы в чешском языке. Новый выпуск от 420on на канале YouTube Список из самых распространенных фраз, которые смогут облегчить жизнь тем, кто глубже знакомится с чешским. Самые используемые чешские слова — чешский язык с нуля Список самых распространенных слов, которые смогут облегчить жизнь тем, кто только знакомится с чешским языком. 211 самых используемых чешских слов. Учим чешский с нуля — часть 2 Самые распространенные чешские слова по группам: местоимения, предлоги, числительные, прилагательные, цвета, глаголы, личные данные, основные вопросы, погода. Как спросить дорогу в чешском городе? Полезные фразы для тех, кто учит чешский с нуля

Как ориентироваться в чешском городе? В современном мире, оказавшись в незнакомом месте с потребностью куда-то пройти или проехать, мы обычно пользуемся навигатором и картами на смартфоне. Но что, если телефон садится, интернет плохо ловит либо вы просто не можете найти на карте то, что вам нужно? В этом случае не нужно стесняться просить помощи у местных. Благодаря их совету вы быстро доберетесь до цели, а заодно и попрактикуетесь в разговорном чешском!

Чешский алфавит [Česká abeceda] — Произношение, фонетика, акцент, нюансы — Чешский язык с нуля #1

Детальный разбор чешского алфавита и особенностей произношения звуков. В нашем первом видео из серии «Чешский с нуля» вы узнаете:

Какие звуки есть в чешском алфавите?

Какие заблуждения существуют насчет совпадения звуков с русскими?

В чем отличие русских звуков от чешских и как их произносить без акцента?

Смягчаются ли чешские согласные?

Как правильно тянуть длинные гласные?

Что такое чешское ударение и падает ли оно на первый слог?

Дифтонги и оглушение согласных

Полезные нюансы произношения

Чешские числительные и произношение — Чешский язык с нуля #2

В этом уроке говорим о чешском языке, а конкретно о числительных и произношении.

Чешская клавиатура для начинающих • Особенности • Диакритика • Цифры • Чешский язык с нуля #3

Перед большинством из тех, кто живет в Чехии, рано или поздно встает задача освоить клавиатуру с чешской раскладкой, а студентам-иностранцам приходится делать это в ударном темпе. Хотя чешская клавиатура серьезно отличается от русской и английской, все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Это видео поможет разобраться в азах.

Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 1

Если для вас актуальны вопросы, как улучшить произношения и какие шаги предпринять, чтобы избавиться от русского акцента в чешском, обязательно потренируйтесь сегодня вместе с нами. Уверены, вам будет не только полезно, но и интересно.

Многие ошибочно полагают, что чешские звуки (за исключением звука Ř) абсолютно такие же, как и русские. Это не так, и сегодня мы разберем, в чем именно заключается разница и какие привычные нам звуки в чешском нужно забыть навсегда, а какие, наоборот, выучить и активно применять.

Мы рассмотрим все это на примере самых длинных чешских слов и скороговорок.

Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 2

Продолжим ставить правильное чешское предложение на примере скороговорок.

Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 3

В этом видео мы разоблачим два распространенных мифа:

1. акцент уйдет сам в среде;

2. акцент никогда не уйдет, и ничего с ним не сделаешь.

Кроме того, разберем правильное произношение иностранных слов в чешском языке.

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YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

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